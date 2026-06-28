القومي للإعاقة ومحافظة القاهرة يعززان التعاون لدعم وتمكين ذوي الهمم

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمحافظة، بما يسهم في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.

خلال اللقاء ،أكدت الدكتورة إيمان كريم أن التعاون مع محافظة القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً بما تبديه المحافظة من اهتمام بتطبيق معايير الإتاحة وتوفير الخدمات الدامجة.

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت: “نعمل من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن ترجمة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون إلى واقع ملموس يشعر به الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع محافظة القاهرة لتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فرص المشاركة والدمج المجتمعي”.

كما تم استعراض عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب مناقشة التوسع في تطبيق معايير الإتاحة داخل المنشآت الحكومية والخدمية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وخدماتهم بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وتم مناقشة عدد من المقترحات وآليات العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز جودة الحياة لهم داخل محافظة القاهرة.