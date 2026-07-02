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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 طالبات بـ«تشنجات وإغماءات» ونقلهن بالإسعاف إلى المستشفى ببني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة
بني سويف : محمد عبدالحليم

أصيبت 5 طالبات بوعكات صحية “إغماءات وتشنجات ومغص كلوي” أثناء أدائهن امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الواسطى وإهناسيا وببا وبني سويف الجامعي.

وتقلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة ببني سويف، إخطارات بنقل 5 طالبات إلى المستشفيات لإصابتهن بوعكات صحية أثناء أدائهن الامتحانات في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الادبية.

 



وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف المتواجدة أمام مقار اللجنة بنقل الطالبات إلى أقرب مستشفى، حيث تم نقل طالبتين إلى مستشفى الواسطى وطالبة إلى مستشفى إهناسيا وطالبة إلى مستشفى ببا وطالبة إلى مستشفى بني سويف الجامعي.وتشهد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف 2026 مشاركة 23 ألفًا و185 طالبًا وطالبة، منهم 22 ألفًا و925 طالبًا بالنظام الجديد، موزعين  45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، بواقع 4004 طلاب بالشعبة الأدبية، و15 ألفًا و658 بالشعبة العلمية (علوم)، و3084 بالشعبة العلمية (رياضة)، إلى جانب 138 طالبًا دوليًا و41 من طلاب الدمج.كما يشارك في النظام القديم 260 طالبًا وطالبة، منهم 56 بالشعبة الأدبية، و165 بالشعبة العلمية (علوم)، و45 بالشعبة العلمية (رياضة) ويؤدي الطلاب امتحاناتهم داخل 45 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وخصصت مديرية التربية والتعليم ببني سويف 18 استراحة مخصصة ورؤساء اللجان، وتم تزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة للإقامة والإعاشة.ويتم تأمين مركز توزيع الأسئلة وخروج صناديق الامتحانات في حراسة مشددة حتى وصولها إلى اللجان، مع متابعة عودة أوراق الإجابة إلى الكنترولات بشكل منظم وآمن.

وشدد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد محاولات الغش.

بني سويف الفشن بني سويف الجامعي

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