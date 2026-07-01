فوز باحثَين بـ سياسة واقتصاد بني سويف بالمركز الأول في مسابقة الرقابة المالية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة إنجازاً علمياً جديداً لعام (2025) بفوز ورقة بحثية مشتركة للدكتور أحمد عبد المقصود والدكتورة أميرة عبد المعز، المدرسين المساعدين بقسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، بالمركز الأول في مسابقة جائزة الدكتور الراحل أحمد سعد لأفضل دراسة عن سوق رأس المال، والتي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد نور البصراتي عميد الكلية، وبحضور قيادات الهيئة ونخبة من الأكاديميين والباحثين وأسر المُكرمين خلال احتفالية حاشدة نظمتها الهيئة لتكريم الفائزين بالدورة الأولى من مسابقة البحوث العلمية.

ووجه الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة خالص التهاني القلبية والتقدير للباحثَين الفائزَين لتميزهما العلمي المشرف الذي يرفع اسم الجامعة عالياً في المحافل العلمية الكبرى، مشيراً إلى أن الموضوعات البحثية المقدمة عكست اهتماماً متزايداً بتطوير البورصات، والأدوات التمويلية المبتكرة على ضوء التجارب الدولية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية خاصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة الاستثمارات المحلية، وهو ما يعزز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم الاقتصاد الوطني وربط الجامعة بالمؤسسات التنموية والاقتصادية في الدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نور البصراتي، أن الدورة الأولى للمسابقة شهدت زخماً علمياً ومشاركة واسعة بلغت (77) بحثاً علمياً؛ بواقع (39) بحثاً في مجال سوق رأس المال، و(21) بحثاً في أنشطة التمويل غير المصرفي، و(17) بحثاً في التمويل الإسلامي، بمشاركة متنوعة بين شباب الخريجين وحاملي الدرجات العلمية وأعضاء السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والخاصة. كما أوضح أن الورقة الفائزة استهدفت تقديم مجموعة من التوصيات القائمة على الأدلة القياسية لتطوير سوق رأس المال.



