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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بشري بني سويف تشارك بالعرض المسرحي "مكافحة القوارض" بدار الأوبرا المصرية

عرض مسرحي ببني سويف
عرض مسرحي ببني سويف

شاركت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بالعرض المسرحي "مكافحة القوارض"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "مواسم لنجوم المسرح الجامعي" في موسمه الثامن. وتم تقديم العرض بدار الأوبرا المصرية على مسرح مركز الإبداع الفني.

جاء ذلك بإشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة سمراء حسين وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ؛ وسط حضور متميز أشاد بمستوى العرض والأداء الإبداعي للطلاب.


وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن إدارة جامعة بني سويف تولي اهتماماً كبيراً بدعم الأنشطة الطلابية والفنية، مؤكداً أن الفن والثقافة يمثلان ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته الإبداعية، كما أعرب عن فخره بتمثيل طلاب كلية الطب البشري للجامعة بشكل مشرف يليق باسمها في المحافل الثقافية الكبرى كدار الأوبرا المصرية.

كما أوضح رئيس الجامعة أن هذا العرض يأتي في إطار التعاون الثقافي المثمر، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور خالد جلال، رئيس مركز الإبداع وقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المصرية والبيت الفني للمسرح وصندوق التنمية الثقافية، على رعايتهم الكريمة للمهرجان وتوفير منصة إبداعية تحتضن مواهب الشباب الجامعي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب البشري، بالجهد الكبير الذي بذله فريق العمل من الطلاب، لافتاً إلى أن التميز العلمي لطلاب الطب يتماشى جنباً إلى جنب مع التميز الفني والأنشطة الإبداعية.

كما أعرب الكابتن محمد فاروق،  عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي ظهر به الطلاب على المسرح، مشيداً بدور إدارة النشاط الفني  في متابعة وتوجيه الفريق.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "مكافحة القوارض" مأخوذ عن نص "تجربة العدالة" للكاتب إبراهيم الحسيني، ومن إخراج الطالب أحمد مصطفى، وشارك في صناعة هذا العمل المتميز فريق عمل مكون من: أحمد ماهر (رئيس الفريق)، أحمد محمد عبد الوهاب (البوستر والدعاية)، أشرقت مصطفى (الملابس والإكسسوارات)، عهد عمرو (المكياج)، أحمد حسن (الديكور)، ومحمود الحسينى (الإضاءة).


 

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