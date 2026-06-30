محافظ بني سويف يناقش تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً،لمناقشة واستعراض ،تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بحضور: كامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الطرق والنقل ، الري، ومديري الشؤون المالية.

حيث أكد محافظ بني سويف أن نجاح الخطة يتطلب الالتزام الكامل بالجداول الزمنية، وتسريع معدلات التنفيذ، وترتيب أولويات المشروعات بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين ويحافظ على المال العام،والذي يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ المشروعات، ومحذرا أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى زيادة التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يتطلب إنهاء جميع الإجراءات والاستعدادات قبل بدء التنفيذ لضمان سير الأعمال دون معوقات.

وأشار المحافظ أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة الاستثمارية لا يقتصر على نسب التنفيذ،وإنما يقاس بمدى انعكاس المشروعات على تحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال خدمات أفضل ومشروعات تحقق التنمية المستدامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ووجّه المحافظ بضرورة الاستفادة من ملاحظات الأعوام السابقة ، وتلافي أي سلبيات، مع ترتيب أولويات المشروعات وفقًا لاحتياجات المواطنين، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم أكبر شريحة من المستفيدين، فضلًا عن المشروعات العاجلة والطارئة ذات الأثر المباشر على مستوى الخدمات،وذلك وفق جداول وبرامج زمنية محددة وواضحة لمراحل تنفيذ الخطة، والالتزام به من جانب الجهات المنفذة، مع الانتهاء من إجراءات التنسيق الإداري واستخراج التصاريح اللازمة قبل بدء التنفيذ، بما يضمن إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

من جانبه استعرض محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الإستراتيجية، تفاصيل وبنود الخطة الاستثمارية، والتي تتضمن عددًا من البرامج التنموية والخدمية، وهي :برنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج التنمية الاقتصادية، إلى جانب برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.