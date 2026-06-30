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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. تسليم أجهزة ومعدات طبية لتعزيز الخدمات في 3 وحدات صحية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

شهد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،تسليم دفعة من الأجهزة الطبية الحديثة لعدد من الوحدات الصحية بمركز ناصر، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "عايشين بخيرها" الذي تنفذه مؤسسة كير مصر للتنمية بالشراكة مع مؤسسه بيبسيكو وبالشراكة مع جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب، بهدف دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى المستهدفة.

وخلال الفعالية، أكد نائب المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال التوسع في دعم الوحدات الصحية بالتجهيزات الحديثة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، بما يعكس نجاح الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي وشركاء التنمية.

وأشار إلى أن مثل تلك التجهيزات تمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية الأولية بمركز ناصر، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية بتلك القرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وشملت أعمال الدعم تجهيز الوحدات الصحية في 3 قرى( كوم أبو خلاد ،الزيتون ،الرياض)،بإجمالي 60 من الأجهزة والمعدات الطبية المتنوعة( 3 أجهزة سونار حديثة مزودة بمسبارات الباطنة والنساء والتوليد،3 أجهزة رسم قلب، و15 سماعة طبية، و15 جهاز قياس ضغط زئبقي، و15 ميزان أطفال عادي،و3 أجهزة قياس سكر رقمية،3 أجهزة قياس الهيموجلوبين، 3 منظم أوكسجين.

جاء ذلك في حضور:د. هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، د.محمد قريبة وكيل المديرية ،شادي متى، مدير المشروع بمؤسسة كير مصر للتنمية،منى جودة، استشاري مشروعات برنامج الزراعة بالمؤسسة،د. أحمد أشرف صديق مدير الرعاية الأساسية،بجانب ممثلي جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب ويمثلها سامي وليم المدير التنفيذي للجمعية، وبكري معوض مدير المشروع بالجمعية، والمختصين المعنيين من التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة.

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