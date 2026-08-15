كيف قدس المصري القديم نهر النيل واهتم به؟.. الخبير أحمد عامر يوضح

تحدث الخبير الأثري أحمد عامر عن تعامل المصريين القدماء مع نهر النيل وتقديسهم له، قائلا: المصري القديم قدس نهر النيل واعتبره شريان الحياة وكانوا يقدمون له القرابين والأضاحي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المصري القديم أدرك أن نهر النيل هو سر البقاء، وكان يترقب الفيضان ويقدس هذا الوقت، كما أنه كان يرى أن الفيضان خير ونماء.

واسترسل: المصري القديم اعتبر نهر النيل آله، وكان يقدم له القرابين الحيوانية فقط، ولم يقدم أي قرابين بشرية والمعروفة بعروس النيل، متابعا: عروس النيل ليس لها أي أساس تاريخي.

الشعب المصري القديم كان يخرج ويحتفل ويبتهج بفيضان النيل، وهو كان يتعامل مع الفيضان بنجاح، حيث ابتكر العديد من الأجهزة والآلات للتعامل مع الفيضان ومعرفة موعد الفيضان سنويا.