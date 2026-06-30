نائب محافظ بني سويف يشهد تكريم فريق إدارة ببا الصحية

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، تكريم فريق العمل بإدارة ببا الصحية، تقديرًا لجهودهم المتميزة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وما حققوه من جهود، أسهمت في حصول 3 وحدات صحية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية " GAHAR " في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء التكريم تقديرًا للأداء المتميز لفريق إدارة ببا الصحية، ودوره في تطبيق معايير الجودة واعتماد الوحدات الصحية بقرى (الشريف، والسلطاني، ومنية الجيد)، بعد استيفائها الاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يؤكد جاهزيتها لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وأكد نائب المحافظ أن ما تحقق يعكس حجم الجهود التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية للارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات الصحية، وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الصحية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعزيز ثقة المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة.

جاء ذلك في حضور كل من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، دكتور محمد قريبة وكيل المديرية، دكتورة سلوى أحمد خليل مدير إدارة ببا الصحية.