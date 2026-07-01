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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف علاج ومساعدات مالية وقرارات عاجلة في لقاء محافظ بني سويف بالمواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، لمناقشة الشكاوى والطلبات المقدمة من أبناء المحافظة، وذلك بحضور المعنيين من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية المختصة، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، واتخاذ القرارات الفورية بشأنها.

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين من منطقة الرحبة بمدينة بني سويف، والذي يعاني من قصور بالشريان التاجي، ويلتمس توفير العلاج اللازم، حيث أفادت مديرية الصحة بأن الدواء المطلوب متوافرًا،  وعلى الفور، وجه المحافظ بسرعة صرف العلاج وفق قرار العلاج على نفقة الدولة الصادر للحالة، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مالية للمواطن دعمًا لظروفه الصحية.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين من قرية البكرية بمركز ببا، بشأن انسداد خط الصرف المغطى بالأرض الزراعية بحوض بازيد، حيث أوضح  رئيس الوحدة المحلية أن الأرض منخفضة المنسوب، وأنه تم التنسيق مع مسؤولي الصرف المغطى، وأنه سيتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للخط ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة، فيما أكد مسؤولو الصرف المغطى البدء في تسليك وصلة الانسداد بصورة عاجلة لحين تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد.

وفي استجابة لطلب أحد المواطنين بقرية بني عدي بمركز ناصر، بشأن اعتماد شارع داخل الحيز العمراني الجديد بالقرية، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر أنه سيتم  السير في اجراءات اعتماد الشارع عند قيام المواطن باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

كما وجه المحافظ مسؤولي مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء المعاينة الفنية وإعداد الوصف الكامل لقطعة أرض أملاك دولة بقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، وذلك استجابة لطلب أحد المواطنين بشأن تقنين وضع يده عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الضوابط المنظمة.

واستمع المحافظ كذلك إلى شكوى أحد المواطنين من عزبة التحرير بمدينة بني سويف، بشأن نجله المصاب بأنيميا البحر المتوسط، ويلتمس المساعدة في علاج نجله،حيث أفادت مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن الوزارة توفر بروتوكولات علاج مثل هذه الحالات، وعلى إثر ذلك وجه المحافظ بسرعة استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمراجعة المستندات ودراسة الحالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساعدة في علاج الحالة في اطار القوانين واللوائح في هذا الشأن.

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