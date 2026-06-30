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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدريب عملي بصحة بني سويف لتحسين تشغيل محطات مياه الكلى

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نظمت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، تدريبًا عمليًا بعنوان “الدليل الاسترشادي لكيفية التعامل مع محطة معالجة المياه”.

وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز معايير السلامة داخل وحدات الغسيل الكلوي، برعاية الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة العلاجي، وبالتنسيق والمتابعة من الدكتورة دعاء فاروق، مدير إدارة الكلى.

وشهد التدريب مشاركة عدد من الأطباء، وفنيي محطات معالجة المياه، وأعضاء هيئة التمريض العاملين بوحدات الغسيل الكلوي، بهدف رفع كفاءتهم الفنية وتوحيد آليات التعامل مع محطات معالجة المياه وفق أحدث المعايير.

وتولى تقديم البرنامج التدريبي المهندس محمود محمد أحمد عيسى، مشرف قسم معالجة المياه بالمجموعة المصرية، والمهندس عصام بيومي حسب النبي مصطفى محمود، مشرف قطاع الصعيد بالمجموعة، حيث استعرضا أحدث المعايير الفنية والإجراءات التشغيلية الخاصة بمحطات معالجة المياه، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة داخل وحدات الغسيل الكلوي.

وأكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، أن محطات معالجة المياه تمثل أحد أهم العناصر الأساسية لضمان سلامة مرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كفاءتها وصيانتها المستمرة يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يعكس حرص مديرية الشئؤن الصحية على تنمية مهارات الكوادر الطبية والفنية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات القياسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.

بني سويف صحة بني سويف القشن

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