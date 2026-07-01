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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يفتتح قسم الأشعة بالوحدة الصحية بقرية بني عدي خلال زيارته لمركز ناصر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قسم الأشعة بالوحدة الصحية بقرية بني عدي التابعة لإدارة ناصر الصحية، والتي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار خطة وزارة الصحة لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية وتوابعها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، اليوم، لمركز ناصر، ورافقه خلالها الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،  شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،  أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ قسم الأشعة، واستمع إلى عرض موجز، أشار فيه وكيل الوزارة إلى أنه تم دعم الوحدة بتركيب جهاز أشعة سينية بتكلفة 1.8 مليون جنيه، وبقدرة 600 مللي أمبير لتحمل ضغط العمل وإخراج صور عالية الدقة، ومزود بنظام الديجيتال الحديث (CR Computer) لتقديم خدمة التصوير الفوري والمعالجة الرقمية السريعة بأعلى جودة تشخيصية، حيث تمت أعمال التشطيبات والإنشاءات بدقة متناهية، وترصيص الحوائط والجدران بطبقات من الرصاص عالي الكثافة، لضمان العزل التام وتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة الحيوية للمرضى والفريق الطبي.

كما تفقد المحافظ مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة الصحية، واطلع على انتظام سير العمل بعدد من الأقسام، واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول معدلات تقديم الخدمات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية، موجهاً بالمتابعة المستمرة لمستوى الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع الصحي.

ومن جهته، أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح قسم الأشعة، والذي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية، مؤكداً أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، ودعم الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، خاصة مع توجيه بوصلة التنمية إلى محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة مستوى الخدمات الصحية بمختلف المدن والقرى، والعمل على رفع كفاءة المنشآت الطبية بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

بني سويف بني عدي مركز ناصر

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