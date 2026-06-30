تحرير 17 محضرا ومخالفة ضد مخابز بلدية متلاعبة في بني سويف

شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين بني سويف، حملة تفتيشية برئاسة ايمان عمر تحت قيادة عماد ناجي مدير الرقابة التموينية.

وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والجودة للمواطنين، وبناء علي تعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 تقريرًا ومحضرًا تموينيًا ضد عدد من المخابز المخالفة.

​وتنوعت المخالفات التي رصدتها الحملة لتكشف عن تلاعب بعض أصحاب المخابز، وجاءت تفاصيل التقارير المحررة كالتالي:

​تهريب الدقيق المدعم: تحرير 4 تقارير تصرف في الدقيق بإجمالي كمية بلغت 52 شكارة دقيق بلدي مدعم، تم التصرف فيها بببعها في السوق السوداء لغير الغرض المخصص لها.

​تلاعب في الأوزان والمواصفات: تحرير 4 تقارير إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.

​مخالفات الاشتراطات الصحية: تحرير 4 تقارير عدم نظافة أدوات العجن داخل المخابز، مما يهدد صحة المواطنين.

​ تحرير تقريرين لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز،

وتقرير واحد بسبب الامتناع عن إعطاء بون الصرف للمواطنين.

