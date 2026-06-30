قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمدي رزق: الرئيس السيسي لم يسعَ إلى منصب.. و"رجل الأقدار" كتاب استثنائي يوثق الحقائق
بحضور أبو العينين.. انطلاق تدشين كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" في ذكرى ثورة 30 يونيو
الأهلي يوافق على استمرار الساعي والعش مع المصري لموسم جديد
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 17 محضرا ومخالفة ضد مخابز بلدية متلاعبة في بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

شنت الرقابة  التموينية بمديرية تموين بني سويف، حملة تفتيشية برئاسة ايمان عمر تحت قيادة عماد ناجي مدير الرقابة التموينية.

وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والجودة للمواطنين، وبناء علي تعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 تقريرًا ومحضرًا تموينيًا ضد عدد من المخابز المخالفة.

​وتنوعت المخالفات التي رصدتها الحملة لتكشف عن تلاعب بعض أصحاب المخابز، وجاءت تفاصيل التقارير المحررة كالتالي:
​تهريب الدقيق المدعم: تحرير 4 تقارير تصرف في الدقيق بإجمالي كمية بلغت 52 شكارة دقيق بلدي مدعم، تم التصرف فيها بببعها في السوق السوداء لغير الغرض المخصص لها.

​تلاعب في الأوزان والمواصفات: تحرير 4 تقارير إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة.

​مخالفات الاشتراطات الصحية: تحرير 4 تقارير عدم نظافة أدوات العجن داخل المخابز، مما يهدد صحة المواطنين.
​ تحرير تقريرين لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز،
وتقرير واحد بسبب الامتناع عن إعطاء بون الصرف للمواطنين.
 

بني سويف تموين محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

السيارات الجديدة المنتظر طرحها في السوق المصري

أبرز السيارات الجديدة المنتظر طرحها في السوق المصري خلال يوليو

فورد

طرد مسئول كبير في فورد بسبب قطعة بسكويت

Red Magic Gaming Tablet

لمحبي الألعاب.. شركة Red Magic تعلن عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد