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الكيميا والجغرافيا | تحرير 10محاضر غش لطلاب الثانوية العامة في قنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكيميا والجغرافيا | تحرير 10محاضر غش لطلاب الثانوية العامة في قنا

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

حرر مسئولين بلجان امتحانات الثانوية العامة بقنا، 10 محاضر غش لطلاب عثر بحوزتهم على سماعات الكترونية للغش خلال امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

جاء ذلك خلال وقائع متنوعة بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا، حيث عثرت القائمات بتفتيش الطالبات بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز دشنا، على سماعات إلكترونية للغش بحوزة 7 طالبات، قبل دخولهن اللجان لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

فيما ضبط أفراد الأمن المكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بلجان مركز قوص، طالبين بحوزتهما سماعات للغش، قبل دخولهما لجنة الامتحانات. 

كما تمكنت لجان الأمن باللجان، من ضبط أقلام ألوان بداخلها سماعات صغيرة لمحاولة الغش بها عقب المرور من بوابة التفتيش، وذلك قبل دخول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بلجان الثانوية العامة بقنا.

وجرى التحفظ على السماعات المضبوطة بحوزة الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فى هذا الشأن، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

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