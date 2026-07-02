نُقل للمستشفى.. إصابة طالب ثانوي بحالة إغماء خلال امتحان الكيمياء بقنا

أصيب طالب بالشعبة العلمية بالثانوية العامة، بحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة نجع حمادى شمال قنا.

وجرى نقل الطالب إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، عقب نقله بسيارة إسعاف.

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة طالب بحالة إغماء داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء بدائرة مركز نجع حمادي.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بجميع سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.