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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

داخل أقلام ألوان..ضبط سماعتي غش بحوزة طالبين قبل دخول لجان ثانوية بقنا

سماعات للغش
سماعات للغش
يوسف رجب

ضبط أفراد الأمن المكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بقنا، طالبين بحوزتهما سماعات للغش، قبل دخولهما لجنة امتحانات بنطاق مركز قوص جنوب قنا.
 

كما تمكنت لجان الأمن باللجان، من ضبط أقلام ألوان يتم وضع السماعات الصغيرة بها، وذلك قبل دخول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بلجان الثانوية العامة بقنا.


فيما تواصل لجان الثانوية العامة بمحافظة قنا تطبيق إجراءات التفتيش بدقة قبل دخول الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وسائل يُشتبه في استخدامها للإخلال بسير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 

قنا الثانوية العامة مركز قوص امتحانات الثانوية العامة الشهادة الثانوية

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