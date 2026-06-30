بمشاركة المحافظ.. مجمع إعلام قنا وقصر الثقافة يحتفلان بالذكر الثالثة عشر لثورة 30 يونيو

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع قصر الثقافة، احتفالية بالذكرى الثالثة عشر لثورة ٣٠ يونيو، تحت شعار "30 يونيو.. إرادة شعب وميلاد وطن"، في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة لقصور الثقافة بالمناسبات القومية.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبمشاركة كل من: كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري لمحافظة قنا، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وماجد شرقاوى، مدير عام إعلام قنا والأقصر وسوهاج، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



تضمن الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، والأغاني الوطنية، التي قدمتها فرقة قنا القومية للموسيقى العربية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.



وأشار الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام بقنا، إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت طوق النجاة للدولة المصرية، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الندوة ضمن سلسلة ندوات ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.



فيما أوضحت ماجدة شرقاوى، مدير عام إعلام قنا والأقصر وسوهاج، بأن ثورة 30 يونيو تعد حجر الزاوية الذي وضع الدولة على مسار التنمية، في ظل القيادة السياسية الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس، لبناء الجمهورية الجديدة.

وتحدث الدكتور علي الدين القصبي، استاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة قنا، عن الأبعاد الاجتماعية لثورة 30 يونيو، ودورها في بقاء الدولة وترسيخ استقرارها، وبناء جمهورية جديدة ودولة حديثة، كما تطرق إلى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسيخ العدالة الاجتماعية عبر مبادرة "حياة كريمة"، والحوار الوطني، مستعرضًا بعض نماذج المشروعات القومية بالمحافظة.

ومن جانبه، توجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بآيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الذي الذي وضع صعيد مصر على رأس أولويات الدولة، ونقله إلى مشارف الجمهورية الجديدة، داعياً الجميع ان يحافظ على مكتسبات تلك الثورة وأن يقفوا صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.





