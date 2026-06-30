لدعم المتفوقين.. محافظ قنا يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، تقديرًا لتفوقهم الدراسي، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وأكد محافظ قنا، بأن أبناء المحافظة المتفوقين هم نماذج مشرفة تستحق كل التقدير، مشيرًا إلى أن التفوق هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتعزيز قدراته العلمية والمعرفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم ورعاية الموهوبين.

ووجه الببلاوي، التهنئة إلى الطلاب وأسرهم، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الأسرة والمعلم في صناعة هذا النجاح، مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية، لما بذلوه من جهود أثمرت عن تحقيق نتائج متميزة، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المتفوقين وتشجيعهم لدوام التميز.

وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 كل من: حسن عمر حسن، وهيا محمد حسن، ويوسف محمد فاروق، وعمر أحمد هاشم، ومنسا محمد جابر، ويوسف حمدته عوض، وأحمد خليفة فوزي، وميرا فتح الله جرجس روفائيل، وبيشوي سامح لمبي، وريتاج محمد حسين.

كما ضمت قائمة أوائل التعليم المهني للصم وضعاف السمع: أميمة شعبان سيد، وكرمينا خلف توفيق، ومن أوائل المكفوفين، الطالبة شيرين عاطف عبادي محمد، وذلك تقديرًا لتفوقها الدراسي وإصرارها على النجاح والتميز.









