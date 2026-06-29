مجانا .. قنا تخصص 13 شاشة عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب بكأس العالم

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن إتاحة 13 شاشة عرض عملاقة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، لاستقبال الجماهير القنائية، لمشاهدة مباريات منتخب مصر، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم بشكل مجاني، في إطار حرص المحافظة على تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على دعم والاهتمام بالأنشطة والفعاليات التي تسهم بشكل مباشر في نشر البهجة والأجواء الاحتفالية بين المواطنين، فضلاً عن دورها الحيوي في تعزيز الروح الرياضية بين مختلف الفئات.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم تجهيز الأماكن التي ستضم تلك الشاشات، بجانب فتح جميع مراكز الشباب، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للجمهور بالمجان، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب المصري، وأن يحققوا نتائج إيجابية مشرفة تسعد قلوب المصريين.

وضمت الأماكن المقترحة التالي:

مدينة قنا: نادي الشبان المسلمين، مركز شباب سيدي عبدالرحيم، نادي الفتيات "سيدات وفتيات فقط".



الوقف: مركز شباب المراشدة



فرشوط: مركز شباب فرشوط



قوص: ملعب السلة في الميدان



قفط: نادي قفط الرياضي



نجع حمادي: ميدان العروسة



نقادة: مركز شباب الخطارة

ونادي نقادة الرياضي



أبوتشت: مركز شباب العمرة وميدان المحطة



دشنا: ستاد دشنا الرياضي





