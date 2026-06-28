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في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل

سماعات للغش
سماعات للغش
يوسف رجب


 

تمكن أفراد التفتيش بلجان الثانوية العامة فى قنا، قبل وأثناء امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد، من ضبط 120 سماعة بلوتوث صغيرة يُشتبه في استخدامها في أعمال غش إلكتروني.
 

وتنوعت أماكن العثور على السماعات، ما بين لجان فى شمال المحافظة وأخرى جنوبها، وما بين سماعات مخبأة بطرق مبتكرة داخل الملابس، أو المساطر والأكواب الحرارية "المجات"، أو داخل علب مناديل.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وإخطار غرفة العمليات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والمقرر بها لوائح وقرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 

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