صحة قنا تطلق حملة للتبرع بالدم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، إطلاق حملة للتبرع بالدم على مستوى المحافظة، تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك بهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي، ودعم أرصدة بنوك الدم، وتوفير الإحتياجات اللازمة للمرضى والمصابين والحالات الحرجة.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه من المقرر تنفيذ الحملة يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً داخل مستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى قوص المركزي، ومستشفى أبوتشت المركزي، ومستشفى دشنا المركزي، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في هذا العمل الإنساني.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أهمية هذه الحملة يتمثل في دعم مخزون بنوك الدم بمختلف الفصائل، بما يضمن توافر وحدات الدم ومشتقاته بصورة مستمرة لتلبية إحتياجات المرضى، خاصة مرضى العمليات الجراحية، والحوادث، والحالات الحرجة، ومرضى الأورام وأمراض الدم، إلى جانب سرعة الإستجابة للحالات الطارئة التي تتطلب نقل الدم بشكل عاجل، وهو ما يعزز جاهزية المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأشار صادق، إلى أن الحملة تنظم في المحافظة بالتعاون مع المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية رسالة، وصناع الحياة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم، لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية وإنقاذ حياة المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تنظيم هذه الحملة يأتي إحتفاءاً باليوم العالمي للتبرع بالدم، وتجسيداً لقيم التكافل والعطاء، مشيراً إلى أن كل وحدة دم يتم التبرع بها قد تسهم في إنقاذ حياة أكثر من مريض، داعياً أبناء محافظة قنا إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والمساهمة في دعم أرصدة بنوك الدم.

فيما أوضحت الدكتورة سولاف حسن، مديرة إدارة بنوك الدم بمديرية الصحة، بأن جميع المستشفيات المشاركة أنهت استعداداتها لإستقبال المتبرعين، مع توفير الفرق الطبية المدربة والإلتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مؤكدة أن التبرع بالدم إجراء آمن، ولا يستغرق سوى دقائق قليلة، لكنه يمنح الأمل والحياة لمرضى كثيرين.

و دعت مديرية الشؤون الصحية بقنا جميع المواطنين إلى المشاركة في الحملة، تأكيداً لقيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، فكل قطرة دم قد تكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان، وتسهم في دعم المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة عاجلة.