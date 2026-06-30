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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

جداول امتحانات النقلالدور الثانى
جداول امتحانات النقلالدور الثانى
يوسف رجب

اعتمد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الدور الثاني والمتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، لصفوف النقل والشهادات العامة والنقل بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، ستبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 18 يوليو 2026، وتستمر حتى السبت الموافق 25 يوليو 2026م ، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة لكل مرحلة تعليمية.

وتابع سعد الدين،  بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 30 يوليو 2026 وذلك للمدارس الرسمية، والرسمية لغات، ومدارس الدمج، والتعليم المهني.

وأكد وكيل  وزارة  التربية  والتعليم بقنا، أن المديرية انتهت من إعداد الجداول بما يراعي مصلحة الطلاب، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، مشددًا على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان، وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف المتابعة الميدانية على مستوى الإدارات التعليمية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات، مؤكدًا حرص المديرية على خروج الامتحانات بصورة تليق بمنظومة التعليم بمحافظة قنا.

قنا جداول امتحانات الدور الثاني تعليم قنا أخبار قنا

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