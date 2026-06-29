فحص260 طلبا.. محافظ قنا يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في اليوم المفتوح

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والقيادات التنفيذية، خلال اللقاء المفتوح قرابة 260 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت ما بين طلبات المساعدات الإنسانية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتراخيص، والتصالح في مخالفات البناء، والتقنين.



جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بديوان عام محافظةقنا، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية.





كما تضمن اللقاء استقبال شكاوى وطلبات تخص قطاعات التعليم، والصحة، والتموين، والكهرباء، ومياه الشرب، والمرافق العامة، والإسكان، وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه الببلاوي، بالبت الفوري في الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها قانونيًا وضمان سرعة التنفيذ، وسرعة فحص جميع الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالرد على المواطنين في أسرع وقت.



وأكد محافظ قنا، بأن اللقاءات الجماهيرية تعد من أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



