محافظ قنا: حظر إصدار تراخيص مؤقتة خارج الحيز العمراني ونقل مخازن فرز القمامة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء المدن بعدم إصدار أي رخص مؤقتة خارج الحيز العمراني، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط القانونية المنظمة لذلك، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لملف المحال العامة والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على التخطيط العمراني وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث ملف المحال العامة وآليات تنظيم العمل به، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق الانضباط داخل المدن والقرى.



كما شدد الببلاوي، على سرعة نقل مخازن المخلفات خارج الكتل السكانية، مع التخلص الآمن من الرواكد داخل مجلس كل مدينة، لمنع حدوث حرائق والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة منظومة العمل بجميع المراكز والمدن من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولي التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





