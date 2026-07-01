قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
301 دولار خسائر للأوقية و427 جنيهًا فجوة سعرية محليًا.. النصف الأول من 2026 يعيد تشكيل سوق الذهب
نبيل فهمي يتسلم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية
أقوال المتهمين في رشوة وزارة البيئة تكشف المستور: مبالغ مالية مقابل أعمال صيانة سيارات حكومية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات عاجلة من انتشار الثعابين السامة
1045 جنيها خسائر جرام الذهب في مصر خلال يونيو 2026
تحالف الصناعة والعمل.. تنسيق حكومي لتأهيل العمالة وتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي
مصادر : اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لصالح إيران
ضربة جديدة للزمالك.. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد وارتفاع القضايا إلى 16
إيران تحذر من رد فوري على أي تهديد إذا لم تلجم أمريكا العدوانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة قنا يوافق على إنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

وافق مجلس جامعة قنا بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع إنروت للتنمية.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة قنا وجامعة بدر بأسيوط، وإعلان عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027 لكليات الجامعة.

واستعرض الدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية بقنا، خلال المجلس مشروع عمل هدايا تذكارية تحمل هوية الجامعة من خلال الوحدة الإنتاجية بالكلية.

كما قدم المهندس علي فكري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عرضا لمشروع البطاقات التعريفية.


 

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتورة هويدا زكي أحمد، لوظيفة أستاذ بكلية العلوم، والدكتور سعيد علي عبيد، في وظيفة أستاذ بكلية الآداب، والدكتورة فاطمة عبد الرازق عمر محمد، والدكتورة كريمة أحمد الحسين محمود، لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور أحمد نجاح عبد المريد، في وظيفة أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد فريد عبد الحكيم، في وظيفة أستاذ بكلية الصيدلة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور حسن صافي حميد أحمد، بكلية الهندسة، والدكتور محمود محمد عبد الحميد، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة فاطمة شيبة الحمد محمد، في وظيفة مدرس بكلية العلوم، والدكتورة هيام رشاد عبد العزيز في وظيفة مدرس بكلية الآداب، والدكتورة مها السريع محمد، والدكتورة نهى أبو النجا عاشور، في وظيفة مدرس بكلية الطب، والدكتور محمد عبد الفتاح نوبي، والدكتورة أسماء فراج علي إبراهيم، في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطري، والدكتور عبد الرحمن سليم محمد، في وظيفة مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مصطفى بدوي عبد الرحمن، في وظيفة مدرس بكلية علوم الرياضة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 17 باحثا، ومنح درجة الماجستير لـ 20 باحثا من مختلف كليات الجامعة، ومنح درجة البكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات للطلاب الناجحين دور يونيو 2026، ودرجة البكالوريوس للطلاب الناجحين دور مايو من كلية الطب البيطري، ودرجة الليسانس للطلاب الناجحين دور مايو 2026 من كلية الآثار.

كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس للطلاب الناجحين ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ومنح الطلاب الناجحين دور سبتمبر2025 درجة دبلوم المعاهد الفنية الصحية من المعهد الفني الصحي، ومنح طلاب الفرقة الثانية الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2025 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض.
 


قنا جامعة قنا تطوير الأعمال إنشاء وحدة خدمات بروتوكول التعاون جنوب الوادي الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

الدواجن

تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي.. خطوات التصالح إلكترونيا حال تحرير محضر غلق

أسعار العملات العربية اليوم الأثنين

بكام الريال السعودي؟.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

اسعار البنزين اليوم

رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

بالصور

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

فيديو

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد