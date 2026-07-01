مجلس جامعة قنا يوافق على إنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال

وافق مجلس جامعة قنا بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على إنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع إنروت للتنمية.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة قنا وجامعة بدر بأسيوط، وإعلان عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027 لكليات الجامعة.

واستعرض الدكتور عمرو عبد القادر، عميد كلية التربية النوعية بقنا، خلال المجلس مشروع عمل هدايا تذكارية تحمل هوية الجامعة من خلال الوحدة الإنتاجية بالكلية.

كما قدم المهندس علي فكري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عرضا لمشروع البطاقات التعريفية.





ووافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتورة هويدا زكي أحمد، لوظيفة أستاذ بكلية العلوم، والدكتور سعيد علي عبيد، في وظيفة أستاذ بكلية الآداب، والدكتورة فاطمة عبد الرازق عمر محمد، والدكتورة كريمة أحمد الحسين محمود، لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية، والدكتور أحمد نجاح عبد المريد، في وظيفة أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد فريد عبد الحكيم، في وظيفة أستاذ بكلية الصيدلة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور حسن صافي حميد أحمد، بكلية الهندسة، والدكتور محمود محمد عبد الحميد، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

ووافق المجلس على تعيين الدكتورة فاطمة شيبة الحمد محمد، في وظيفة مدرس بكلية العلوم، والدكتورة هيام رشاد عبد العزيز في وظيفة مدرس بكلية الآداب، والدكتورة مها السريع محمد، والدكتورة نهى أبو النجا عاشور، في وظيفة مدرس بكلية الطب، والدكتور محمد عبد الفتاح نوبي، والدكتورة أسماء فراج علي إبراهيم، في وظيفة مدرس بكلية الطب البيطري، والدكتور عبد الرحمن سليم محمد، في وظيفة مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مصطفى بدوي عبد الرحمن، في وظيفة مدرس بكلية علوم الرياضة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 17 باحثا، ومنح درجة الماجستير لـ 20 باحثا من مختلف كليات الجامعة، ومنح درجة البكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات للطلاب الناجحين دور يونيو 2026، ودرجة البكالوريوس للطلاب الناجحين دور مايو من كلية الطب البيطري، ودرجة الليسانس للطلاب الناجحين دور مايو 2026 من كلية الآثار.

كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس للطلاب الناجحين ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ومنح الطلاب الناجحين دور سبتمبر2025 درجة دبلوم المعاهد الفنية الصحية من المعهد الفني الصحي، ومنح طلاب الفرقة الثانية الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2025 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض.





