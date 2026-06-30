فريق طبي يستأصل حصوة وزنها ربع كيلو من مريض بقنا

نجح فريق طبي برئاسة الدكتور هشام سعد، مدرس المسالك البولية بطب الأزهر بأسيوط، من استخراج حصوة تزن ربع كيلو جرام، من مريض بمركز أبوتشت شمال قنا.



وقال الدكتور هشام سعد، مدرس المسالك البولية بطب الأزهر بأسيوط، إن المريض يبلغ من العمر 58 عاما، كان يعاني من مغص كلوي حاد، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وجود حصوة كبيرة، تزن ربع كيلو جرام داخل الجسم.





وأشار سعد، إلى أنه تم إجراء العملية في إحدى المراكز الخاصة، عن طريق تدخل جراحي، بعد إعداد وتجهيز المريض وعمل الإجراءات الطبية اللازمة.



وأضاف مدرس المسالك البولية بطب أزهر أسيوط، بأن المريض تمثل للشفاء وفى حالة جيدة، وهى من الحالات النادرة والصعبة.

يذكر أن المريض كان يعاني من آلام حادة بالبطن، ما دفعه إلى التوجه لطبيب بأحد المراكز الطبية الخاصة.





