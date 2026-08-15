خواتم سقطت من السماء.. كيف تحولت شظايا النيازك إلى زينة الملوك؟

لطالما ارتبطت النيازك في المخيلة البشرية بالكوارث الكونية والانفجارات الهائلة التي غيرت تاريخ الأرض، لكن يبدو أن بعض الصخور القادمة من أعماق الفضاء حملت معها قصة مختلفة تماماً؛ قصة تتعلق بالثروة والسلطة والمكانة الاجتماعية.

ففي اكتشاف أثري جديد، كشف باحثون أن نبلاء حضارتي المينويين والميكينيين في اليونان القديمة لم يكتفوا باستخدام الذهب والفضة للتزين، بل لجأوا إلى معدن أكثر ندرة وغموضاً، وهو الحديد المستخرج من النيازك.

دراسة تكشف أسراراً عمرها آلاف السنين

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "Journal of Archaeological Science"، أمضى فريق من الباحثين خمس سنوات في تحليل أكثر من 100 قطعة أثرية عُثر عليها في مناطق مختلفة من اليونان الحالية.

وشملت الدراسة 91 قطعة حديدية تعود إلى الفترة الممتدة بين 3800 و3000 عام، من بينها خواتم وأساور وسكاكين.

وباستخدام تقنية الأشعة السينية غير المدمرة، اكتشف الباحثون أن 13 قطعة احتوت على نسب مرتفعة من النيكل، وهو مؤشر قوي على أن مصدر هذا الحديد لم يكن أرضياً، بل جاء من النيازك.

الخواتم النيزكية امتياز خاص بالنخبة

المثير للاهتمام أن جميع القطع المصنوعة من الحديد النيزكي كانت عبارة عن خواتم فاخرة مزينة بالذهب أو الفضة، كما احتوت على قواعد مخصصة لتركيب أختام يُعتقد أنها استُخدمت في توثيق المعاملات أو لإبراز السلطة والنفوذ.

ولم يكن العثور على هذه الخواتم أمراً عشوائياً، إذ وُجد معظمها داخل مقابر فخمة تعود إلى شخصيات بارزة في المجتمع المينوي والميكيني.

وفي واحدة من أكثر الحالات إثارة، عثر علماء الآثار على خاتم مصنوع من حديد نيزكي لا يزال يزين إصبع شخص يُعتقد أنه كان كاهناً رفيع المستوى.

رحلة الحديد من صحراء مصر إلى اليونان

وتشير الدراسة إلى احتمال أن يكون الحديد النيزكي قد وصل إلى اليونان عبر مصر القديمة.

ويرجع ذلك إلى أن الطبيعة الجغرافية لليونان لا تساعد على حفظ النيازك، إذ يمكن أن تتحلل بفعل الرطوبة أو تسقط في البحر، بينما توفر الصحارى المصرية بيئة مثالية للحفاظ عليها بعيداً عن التآكل والأكسدة.

وهذا الاحتمال يكشف عن وجود شبكات تجارية واسعة بين حضارات شرق البحر المتوسط، سمحت بانتقال مواد نادرة وثمينة عبر مسافات طويلة.

بداية عصر جديد ونهاية موضة استثنائية

كما أظهرت الدراسة أن 78 قطعة أخرى صُنعت من الحديد الذي أنتجه البشر، ما يشير إلى أن اليونانيين بدأوا التعرف إلى تقنيات صهر الحديد منذ نحو عام 1400 قبل الميلاد.

لكن المفارقة أن الخواتم النيزكية احتفظت بمكانتها حتى نحو عام 1200 قبل الميلاد، قبل أن تختفي تدريجياً.

ويرى الباحثون أن اختفاء هذه الظاهرة قد يكون مرتبطاً بصعوبة الحصول على الحديد النيزكي أو بتغير الأذواق السائدة آنذاك.

وهكذا، انتهت موضة الخواتم القادمة من الفضاء كما تنتهي معظم الصيحات عبر التاريخ، لكنها تركت وراءها دليلاً مدهشاً على أن الإنسان كان ينظر إلى السماء منذ آلاف السنين بوصفها مصدراً للقوة والهيبة، وليس مجرد فضاء بعيد مليء بالأسرار.