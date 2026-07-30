وحش كوني يهرب من عرينه.. ثقب أسود يتجول في الفضاء ويربك العلماء

في أعماق الكون، حيث تبدو قوانين الطبيعة ثابتة منذ مليارات السنين، ظهر "وحش" كوني قرر كسر القواعد، لم يكن مستقرا في قلب مجرته كما اعتقد العلماء لعقود، بل كان يتجول بحرية في أطرافها، قبل أن ينقض على نجم ويمزقه في واحدة من أعنف الظواهر الكونية التي شهدها الفلك الحديث.

هذا الاكتشاف المثير لم يكشف فقط عن ثقب أسود هائل خارج موطنه المعتاد، بل فتح أيضاً باباً جديداً لفهم أسرار المجرات وكيفية تطورها عبر الزمن.

ومضة غامضة أشعلت بداية القصة

بدأت الحكاية عندما التقط مرصد "زويكي" للظواهر العابرة ومضة ضوئية غير مألوفة قادمة من أعماق الفضاء لم تكن مجرد إشارة عابرة، بل إنذارا بحدوث ظاهرة كونية استثنائية دفعت المراصد العالمية إلى توجيه أنظارها نحو مصدرها.

وسرعان ما انضمت إلى عملية الرصد تلسكوبات أرضية في تشيلي، إلى جانب مرصد "نيل جيريلز سويفت" الفضائي التابع لوكالة ناس، لتكشف البيانات عن مشهد مذهل: ثقب أسود عملاق يمزق نجما بالكامل بفعل جاذبيته الهائلة، في ظاهرة تعرف باسم "حدث التمزق المدّي".

المفاجأة لم تكن في الافتراس بل في مكان الجريمة

مثل هذه الأحداث ليست جديدة على علماء الفلك، لكن ما أثار دهشتهم هذه المرة هو موقعها.

فعادة ما تتمركز الثقوب السوداء فائقة الكتلة في قلب المجرات، إلا أن هذا الثقب الأسود كان بعيدا تماما عن مركز مجرته، على مسافة تزيد على 30 ألف سنة ضوئية، داخل مجرة تبعد عن الأرض نحو 750 مليون سنة ضوئية.

بمعنى آخر، كان هذا "الوحش الكوني" يتجول في أطراف المجرة، بعيداً عن المكان الذي يفترض أن يكون فيه، في مشهد نادر يقلب كثيراً من المفاهيم التي استقرت في علم الفلك لعقود.

وحش أصغر لكنه لا يزال عملاقا

ورغم أن الثقب الأسود المتجول ليس الأكبر داخل مجرته، فإنه يظل من العمالقة الكونيين فكتلته تعادل نحو 1.23 مليون مرة كتلة الشمس، بينما يزن الثقب الأسود الموجود في مركز المجرة نفسها ما يقرب من 660 مليون كتلة شمسية.

وللمقارنة، فإن الثقب الأسود الموجود في قلب مجرتنا "درب التبانة"، المعروف باسم "القوس A*" تبلغ كتلته نحو 4.6 ملايين ضعف كتلة الشمس.

انفجار من الضوء يفوق سطوع مجرة كاملة

كشفت القياسات أن عملية تمزيق النجم كانت من أعنف ما تم رصده، إذ تجاوز سطوعها بالأشعة فوق البنفسجية سطوع المجرة المضيفة بأكملها، بينما بلغ لمعانها ما يعادل ضوء 10 مليارات شمس مجتمعة.

هذه الطاقة الهائلة أتاحت للعلماء فرصة نادرة لدراسة ثقب أسود كان سيظل غير مرئي لولا هذه "الوجبة الكونية" التي فضحت موقعه.

من أين جاء هذا الرحالة الكوني؟

يحاول العلماء الآن حل اللغز الأكبر: كيف انتهى هذا الثقب الأسود بعيداً عن مركز مجرته؟

الفرضية الأولى تشير إلى أنه كان يوماً ما في قلب مجرة أصغر، لكن بعد اندماج تلك المجرة مع أخرى أكبر، قُذف الثقب الأسود بعيداً بفعل الاضطرابات الجاذبية الهائلة التي صاحبت عملية الاندماج.

أما السيناريو الثاني، فيفترض أن اندماج المجرات لا يزال مستمراً، وأن هذا الثقب الأسود المتجول يتحرك تدريجياً عائداً نحو مركز المجرة، حيث قد يلتقي في المستقبل بالثقب الأسود العملاق المقيم هناك، في مواجهة كونية استثنائية.

اكتشاف يعيد رسم خريطة الكون

يرى الباحث روبرت شتاين، من جامعة ميريلاند ومركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا، أن مثل هذه الأحداث تمثل وسيلة جديدة للعثور على ثقوب سوداء فائقة الكتلة كانت مختبئة بعيداً عن مراكز المجرات.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن الثقوب السوداء العملاقة المتجولة قد تكون أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد سابقا، وهو ما تدعمه نماذج فلكية حديثة تشير إلى أن الكون ربما يخفي عدداً كبيراً من هذه "الوحوش الهاربة" التي لا تظهر إلا عندما تلتهم نجماً يعترض طريقها.

ومع كل اكتشاف جديد، يزداد اقتناع العلماء بأن الكون لا يزال يحتفظ بأسرار أكبر بكثير مما عرفه البشر حتى اليوم، وأن ما نراه ربما لا يمثل سوى بداية قصة أكثر إثارة في أعماق الفضاء.