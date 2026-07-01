الصحة تعلن الخطة الاستثمارية لتطوير وإنشاء مستشفيات بقنا

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أعلن خطة الوزارة للمشروعات المقترحة والمزمع إقامتها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2026/2027 ، بمحافظة قنا، بما يدعم تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ قنا، بأن الخطة تتضمن استكمال تطوير مستشفى دشنا، واستكمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، وإحلال وتجديد مستشفى الوقف المركزي.

وأشار الببلاوي، إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إحلال وتجديد مستشفى فرشوط المركزي، وتطوير وتجهيز مستشفى أورام قنا، والخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية "مرافق - شبكات غاز - مولد كهرباء - مصاعد - أعمال استشارية - حماية مدنية - أعمال كهربية".

وأضاف محافظ قنا، أن الخطة الاستثمارية، تضم أيضًا تطوير وحدات الرعاية الأولية، وإنشاء مستشفى قوص المركزي الجديدة، وأن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.



وفى سياق آخر وجه محافظ قنا، بالتعامل الفوري مع كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واسترداد كافة المساحات التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، لتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المال العام وتطبيق القانون.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، في استرداد قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة على مساحة 8 قراريط، كانت محل نزاع والتي تحولت إلى مقلب قمامة، بقرية أولاد، وتضمنت العملية تطهير الموقع بالكامل من مقلب القمامة بالقرية، والذي تراكمت فيه المخلفات لأكثر من 10 سنوات، حيث تم رفع ما يقرب من 400 طن من القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وإعادة تأهيل الأرض وتجهيزها تمهيداً لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على البؤر العشوائية ومقالب القمامة داخل الكتل السكنية، واستغلال الأراضى المستردة في إقامة مشروعات ضمن خطط التطوير المستمرة بالقرى.



