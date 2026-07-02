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ضمن رؤية التنمية الشاملة بقنا..لجنة الحصر تواصل تسجيل مبانى دندرة التراثية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن رؤية التنمية الشاملة بقنا..لجنة الحصر تواصل تسجيل مبانى دندرة التراثية

لجنة الحصر بقنا
لجنة الحصر بقنا
يوسف رجب

استأنفت اللجنة المختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل للمباني التراثية والنسيج العمراني، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبرئاسة الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، أعمالها من خلال زيارة ميدانية لقرية دندرة في إطار وضع رؤية شاملة للتنمية الحضرية والسياحية بالقرية.

وأوضح الدكتور محمد فهمي عبد العليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، بأن اللجنة استأنفت عمليات الحصر والتوثيق والتسجيل للمباني ذات القيمة التراثية والطابع المعماري المميز، وذلك لإعداد فرص الاستثمار السياحي والمشروعات التى يمكن تنفيذها بقرية دندرة.

وأشار مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، إلى أنه تم عقد جلسات حوارية مع سكان "دندرة" للتوعية بأهمية الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة كعنصر جذب سياحي واستثماري، وتتضمن خطة العمل محورين رئيسيين.

وتابع عبدالعليم، وهما إعادة توظيف بعض المباني لتحويلها إلى نزل فندقية ومنافذ للحرف التراثية "كالفخار والفركة والخشب" لدعم الاقتصاد المحلي، بالتوازي مع تدريب السكان على إدارة وتشغيل هذه الأنشطة السياحية والتجارية لضمان استدامتها.

ولفت مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من الأستاذ الدكتور محمد عبدالشافي مغربي، أستاذ التاريخ بجامعة جنوب الوادي وكيلًا للجنة، وهيثم شعبان خلف، وأسماء عز الدين، أعضاء وحدة التنمية الحضرية، ومحمود شحاتة، ممثل قطاع الٱثار الإسلامية بقنا، أسامة فخري، سكرتير الوحدة القروية بدندرة، ودعاء جمال، مهندس تنظيم المنطقة، ومحمد عبدالحليم مدير إدارة السياحة.
 

قنا النسيج العمراني قرية دندرة عمليات الحصر القيمة التراثية فرص الاستثمار السياحي أخبار قنا

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