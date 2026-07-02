بسبب الكيمياء والجغرافيا.. نقل حالتى إغماء لمستشفى قوص المركزى بقنا

أصيب طالب وطالبة ثانوية عامة بحالة إغماء، أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا فى لجنة ابن دقيق العيد المشتركة بمركز قوص جنوب قنا.

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة طالب وطالبة بحالة إغماء داخل لجنة ابن دقيق العيد المشتركة بمركز قوص جنوب قنا أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

وجرى استدعاء سيارتي إسعاف لنقل الحالتين إلي مستشفى قوص المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بجميع سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.