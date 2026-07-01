فرقة بني سويف الشعبية لذوي الاحتياجات تحتفل بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الاحتفالية الثقافية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة،وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في مختلف نواحي الحياة.



حضر الاحتفالية، التي استضافتها واحة ميدوم

بمركز الواسطى، السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ(النائب أحمد إبراهيم جنيدي،النائب أحمد محسن مبارك،النائب حسن جعفر ،النائب محمد فاروق يوسف،النائبة هبة عبد العظيم) أحمد حلمي مدير عام الثقافة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، الدكتور محمد إبراهيم مدير الآثار،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات.



وفي كلمته على هامش الاحتفالية، جدد محافظ بني سويف تهنئته للحاضرين بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، التي كانت انطلاقة جديدة لمسيرة تنموية شاملة في كافة ربوع الوطن،معرباً عن تقديره للمشاركين والقائمين على تنفيذ هذه الفعالية،التي تأتي في إطار خطة المحافظة لدعم ملف ذوي الإعاقة.

تضمنت الاحتفالية عروضا فنية وثقافية قدمتها فرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، شملت مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من التراث والطابع الفرعوني والصعيدي، حيث اتسم أداء الفرقة بالتميز وأظهر القدرات الفنية والإبداعية ومستوى النضج الفني الذي وصلت إليه الفرقة وما تمثله من نموذج مشرف للمحافظة.



كما تفقد المحافظ معرضاً فنيا لإبداعات ذوي الإعاقة في النحت والفنون المختلفة، أظهرت حرفية ومهارة ذوى القدرات الخاصة، حيث أثنى المحافظ على منتجات المعرض باعتبارها خطوة عملية لإبراز إبداعات ومهارات ذوى الهمم، ضمن جهود تعزيز دمجهم في المجتمع فى مختلف المجالات.