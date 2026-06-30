قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
هليكوبتر تحسم المشهد.. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

محمود عشيش
محمود عشيش

في الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم الذي سطر في ذلك اليوم صفحة خالدة في تاريخ الوطن عندما خرج بالملايين في مشهد وطني غير مسبوق معلنا أن إرادة الشعوب أقوى من كل محاولات اختطاف الدولة أو العبث بمستقبلها
لقد كانت ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث فلم تكن مجرد احتجاج سياسي أو حراك شعبي عابر بل كانت انتفاضة وطنية شارك فيها المصريون داخل الوطن وخارجه دفاعا عن هوية الدولة المصرية ومستقبلها مؤكدين أن مصر أكبر من أي جماعة وأقوى من أي مشروع يستهدف مؤسساتها أو وحدتها الوطنية
وما يميز ثورة 30 يونيو أنها لم تكن ثورة حزب ولا زعيم ولا تيار سياسي بل كانت ثورة شعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى توحد فيها المصريون على اختلاف انتماءاتهم وواجهوا حملات الترهيب والتهديد والعنف بإرادة صلبة ليكتبوا نهاية مرحلة اتسمت بالانقسام والاضطراب ويفتحوا الباب أمام بناء الجمهورية الجديدة.
ولم تكن الثورة تستهدف إسقاط حكم جماعة بعينها فحسب بل كانت بداية مشروع وطني لإعادة بناء الدولة المصرية الحديثة وترسيخ مؤسساتها وتعزيز أمنها القومي واستعادة ثقة المواطن في دولته وقد أثبتت السنوات الماضية أن البناء أصعب كثيرًا من الهدم وأن الحفاظ على الوطن يحتاج إلى صبر وتكاتف ووعي دائم
ولأن لكل ثورة أعداءها فقد استمرت محاولات استهداف الدولة المصرية عبر حملات الشائعات والحروب النفسية ومحاولات التشكيك في كل إنجاز إلا أن وعي الشعب المصري كان ولا يزال السد المنيع أمام تلك المخططات مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جساما وأزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة لكنها ظلت صامدة بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها وقدرتها على مواجهة كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها ومن يظن أن عقارب الساعة يمكن أن تعود إلى الوراء أو أن الفوضى يمكن أن تتكرر فهو واهم فقد تجاوزت مصر تلك المرحلة بإرادة شعبها ولن تسمح بتكرارها مرة أخرى.
وفي هذه المناسبة الوطنية أوجه رسالة إلى أبناء الشعب المصري: حافظوا على وحدتكم وتمسكوا بوعيكم ولا تنساقوا وراء الشائعات التي تستهدف بث الإحباط وزعزعة الثقة في الدولة فالحروب الحديثة لم تعد تقتصر على السلاح بل أصبحت الكلمة والشائعة وسيلتين لهدم الأوطان من الداخل.
كما نستحضر في هذه الذكرى أرواح شهدائنا الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن لتبقى مصر امنة مستقرة فلهم منا الدعاء وقراءة الفاتحة ولأسرهم كل التقدير والعرفان.
ولأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين فإن التحية في ذكرى الثلاثين من يونيو لا تقتصر على من تصدروا المشهد بل تمتد أيضا إلى رجال الظل والجنود المجهولين الذين عملوا بإخلاص في صمت مؤمنين بأن خدمة الوطن شرف لا يحتاج إلى أضواء أو تصفيق أولئك الذين بذلوا الوقت والجهد وسهروا على إنجاح كل مهمة وكان همهم الأول أن تخرج مصر دائما في أبهى صورة قد لا تكون أسماؤهم معروفة للجميع وربما لم يظهروا في الصور أو أمام عدسات الكاميرات لكن بصماتهم كانت ولا تزال حاضرة في كل نجاح تحقق وفي كل خطوة خطتها الدولة نحو الاستقرار والبناء فتحية تقدير واعتزاز لكل جندي مجهول امن بوطنه وأخلص في خدمته وجعل مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
وأخيرا فإن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار الاصطفاف الوطني ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة كل ما يهدد أمنها القومي والاقتصادي والمائي وستظل مصر بإذن الله عصية على كل المؤامرات قوية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية.
حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار وجعل ذكرى الثلاثين من يونيو دائما رمزا لإرادة شعب لا يقبل إلا بوطن حر وآمن ومستقر.

ثورة الثلاثين من يونيو الشعب المصري ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بونو

بن شرقي يدعم بونو قبل مواجهة المغرب في المونديال

فان دايك

انتقادات حادة لـ فان دايك بعد خروج هولندا أمام المغرب.. والسبب ركلات الترجيح

كلوب

كلوب ينتقد إلغاء هدف ألمانيا: لماذا احتُسبت أهداف أرسنال بالطريقة نفسها؟

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد