ميرنا وليد : الغناء مش شغلتي ولكنه هواية l خاص

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن سر ابتعادها عن الغناء، إلا من الاعمال المسرحية التي تقدمها.

وقالت ميرنا وليد في تصريحات خاصة لصدي البلد: الغناء مش شغلتي، هو هواية، بخلاف اني بتكسف اقف علي المسرح أغني.

وتابعت ميرنا وليد: قعدت 20 سنة بهرب اني امثل علي المسرح، فمن البداية اختارت التمثيل علي الغناء، لاني كنت اخشي مواجهه الجمهور، واتذكر في احدي المرات في بداية مشواري الفني، وبعد تقديمي اغنية حبيبي يا عاشق، اصر مدحت صالح علي ان اشاركه غناء الاغنية في احدي الحفلات، وكلمت تقدمت الي الجمهور علي المسرح كان صوتي بيروح.

وكان احدث اعمال ميرنا وليد مسرحية ابن الاصول ومسلسل الضحايا.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة ميرنا وليد ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري.