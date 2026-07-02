«مش علي بابا» و«الآن يغنون ثانية» على مسرحي روض الفرج والسامر اليوم في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

تتوالى فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويشهد اليوم الخميس عرضين مسرحيين، يأتي العرض الأول بعنوان "مش علي بابا" من تأليف سامح عثمان، وإخراج أحمد القسطاوي، وتقدمه فرقة قصر دمنهور في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

ويناقش العرض في إطار فانتازي ساخر عددًا من المشكلات الاجتماعية، ومدى تأثيرها في تغير العلاقات بين طبقات المجتمع.

أما العرض الثاني يأتي بعنوان "الآن يغنون ثانية" للكاتب السويسري ماكس فريش، إعداد وتأليف وإخراج عمرو الزغبي، وتقدمه فرقة دمياط الجديدة في الثامنة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.

وتدور الأحداث حول عالم مزقته الحروب حتى فقد الإنسان صورته الأولى من خلال رحلة "كارل" الجندي الذي يجد نفسه مجبرا على المشاركة في جرائم الحرب، ليتحول تحت وطأة الخوف والعنف إلى إنسان غريب عن نفسه.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا للجمهور حتى 6 يوليو الجاري، ويقام حفل الختام وإعلان النتائج بمسرح السامر يوم 7 يوليو.