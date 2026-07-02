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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شارع الفن يواصل فعالياته في الإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ وبني سويف وأسوان

شارع الفن
شارع الفن
أحمد البهى

برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجا متنوعا في محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، بني سويف، كفر الشيخ، وأسوان، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، في سياق خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة.

وتتنوع الأنشطة لتشمل عروضا للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، ورشا ومعارض فنية، ورشا للأشغال اليدوية والخط عربي، بالإضافة إلى عروض الأراجوز والمسابقات الثقافية، والأنشطة التفاعلية للأطفال، بدءا من اليوم الخميس، وتستمر حتى مساء غد الجمعة 3 يوليو.

الإسكندرية

تنطلق الفعاليات في السادسة مساء بشارع الحضارات "النبي دانيال"، بمنطقة محطة الرمل، وتشمل عرضا فنيا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، ومسابقة ثقافية يليها توزيع جوائز، إلى جانب ورش متنوعة تشمل ورشة فنون الأراجوز للأطفال، تصميم جدارية فنية بمناسبة ثورة 30 يونيو، خط عربي، وورشة كونكريت.
فيما يشهد يوم الجمعة عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، إلى جانب عرض فني لفرقة التحدي للاحتياجات الخاصة، وورشة فنية بعنوان "الإسكندرية تنبض بالفن"، وفقرة رسم على الوجه للأطفال.

كفر الشيخ

تستقبل حديقة صنعاء الفعاليات في السادسة مساء، ويشمل البرنامج على مدار اليومين معرضا وورشا فنية، إلى جانب عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، ويشهد يوم الجمعة عرضا فنيا لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أنور المعداوي.

أسوان

وتنفذ الفعاليات في محافظة أسوان في الثامنة مساء، بميدان المحطة، وتشمل عرضا فنيا لفرقة توشكى للفنون التلقائية، يليه ورشة فنية بعنوان "ألوان النوبة"، وعرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب.
أما يوم الجمعة، فيتضمن عرضا فنيا لفريق كورال قصر ثقافة العقاد، وورشة فنية بعنوان "أسوان في عيوننا"، بالإضافة إلى استمرار الأنشطة الفنية للأطفال.

بني سويف

كما يشهد الممشى السياحي بمحافظة بني سويف، في الثامنة مساء الخميس، عرضا فنيا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ورشة تشكيلات بالصلصال، فيما يتضمن برنامج الجمعة عرضا فنيا لفرقة الفيوم للإنشاد الديني، وورشة فنية.

الإسماعيلية

تنتقل الفعاليات هذا الأسبوع إلى ميدان "شامبليون" وتبدأ في الثامنة مساء الخميس مع عرض فني لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، يليه عرض مسرح عرائس وورشة فنية، فيما يشهد يوم الجمعة ورشة ومعرضا فنيا إلى جانب عرض لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

وتأتي فعاليات مبادرة "شارع الفن" في إطار خطة وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفنون والتراث والورش الإبداعية، بما يعزز وصول الخدمات الثقافية إلى المواطنين، ويؤكد حق الجميع في المشاركة بالأنشطة المختلفة.

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي وزيرة الثقافة الفنان هشام عطوة

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