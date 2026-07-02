بنتى الغالية الجميلة القمراية .. إلهام شاهين تدعم هبة مجدي بكلمات مؤثرة

دعمت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الفنانة هبة مجدي، في محنتها المرضية، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام".

وقالت إلهام شاهين: ألف سلامه لبنتي الغالية الجميلة القمراية هبه مجدى .. ربنا يتم شفاكى على خير حبيبة قلبى .. كلنا بنحبك و جمهورك بيحبك و الكل بيدعيلك بالشفاء.. ربنا

يحميكى من كل شر حبيبتي و يبارك فى صحتك .. و فى إنتظار طلتك الحلوه على الشاشه قريبا بأجمل الأعمال التى تليق

بموهبتك و جمالك الراقى و طيبة قلبك .. بحبك من كل قلبى.



واستكملت إلهام شاهين: و ستظلين دايما بنوتى الحلوة أنتى فى قصة الأمس و فى قضية معالى الوزيرة .. و فى أعمال قادمة أجمل و أجمل.