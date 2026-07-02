زياد ظاظا وأمجد جمعة يجتمعان لأول مرة في أغنية جديدة تُطرح الليلة

يستعد الرابر زياد ظاظا والفنان السوري أمجد جمعة لإطلاق أول تعاون غنائي يجمع بينهما، وذلك مساء اليوم، في عمل جديد ينتظره جمهور الثنائي بعد حملة تشويقية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية على جميع المنصات الرقمية ومنصات الاستماع الموسيقي، حيث حرص كل من زياد ظاظا وأمجد جمعة خلال الأيام الماضية على مشاركة مقاطع وصور ترويجية من العمل، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للكشف عن الأغنية كاملة.

ويُعد هذا التعاون الأول بين النجمين، ومن المتوقع أن يقدم مزيجًا موسيقيًا مختلفًا يجمع بين أسلوب زياد ظاظا في موسيقى الراب والأداء الغنائي الذي يتميز به أمجد جمعة، وهو ما يجعل العمل واحدًا من أبرز الإصدارات المنتظرة خلال الفترة الحالية.

ويتطلع محبو الثنائي إلى الاستماع للأغنية فور طرحها، خاصة بعد حالة التشويق التي صاحبت الإعلان عنها، وسط توقعات بأن تحقق انتشارًا واسعًا على مختلف المنصات.

وعلى صعيد آخر، يواصل زياد ظاظا حضوره الفني من خلال مشاركته في مسلسل "ميد تيرم" إلى جانب نخبة من الفنانين الشباب، من بينهم جلا هشام، ياسمينا العبد، أدهم عمر، أمنية الباهي، يوسف رأفت، دنيا وائل، وبسنت أبو باشا.

كما ينتظر زياد ظاظا طرح تعاون غنائي جديد مع الموسيقار هاني شنودة، والذي سبق أن كشف عن تفاصيله بشكل مبدئي، مؤكدًا حماسه لخوض تجربة تمزج بين روح الموسيقى المصرية الأصيلة والإيقاعات الحديثة التي يقدمها ظاظا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان زياد ظاظا قد حقق مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية "بعتيني ليه" التي جمعته بالفنان عمرو مصطفى، إذ تصدرت قوائم الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وحققت ملايين المشاهدات، إلى جانب تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل