أمسية من الفلكور المصرى لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل أمسية للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار فصل الفلكلور تصميم رقصات وتدريب أحمد رفعت وذلك فى السابعة والنصف مساء السبت 4 يوليو على المسرح الصغير .

يضم البرنامج مختارات من التابلوهات الفلكلورية المستلهمة من مختلف أنحاء مصر منها النوبى، الصعيدى، الفلاحى، الإسكندرانى، السويسى، والتنورة إلى جانب لوحات استعراضية مميزة منها فرحة مصرية، الحجالة، موشح، الداندورما، الشمعدان، الخلخال، وبياعين الورد فى تجسيد يعكس ثراء التراث الشعبى وتنوعه ويبرز ما تتميز به كل بيئة من إيقاعات وعادات وأزياء فى صياغات تجمع بين الأصالة والإبداع.

تأتى الأمسية فى إطار رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى صون التراث وتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من ألوانه المتعددة إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن قدراتها الفنية .