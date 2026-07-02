هاني عادل يكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركته في مسلسل "قبل وبعد"

كشف الفنان هاني عادل، عن كواليس مشاركته في مسلسل "قبل وبعد" مؤكدًا أنه يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب تجميل، في دور مختلف يحمل العديد من التفاصيل والمفاجآت.

وقال هاني عادل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الشخصية التي يقدمها في العمل تتميز بأبعاد درامية متنوعة، مشيرًا إلى أن المسلسل يضم العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها مع عرض الحلقات، وهو ما سيجعل الجمهور يعيش حالة من التشويق طوال أحداث العمل.

أضاف أن فريق العمل سوف يتم استكمال التصوير خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جميع أبطال وصناع المسلسل، ومؤكدًا أن الأجواء داخل الكواليس يسودها التعاون والحماس من أجل تقديم عمل يليق بالجمهور.

ويعد مسلسل "قبل وبعد" من الأعمال المنتظرة، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة، ويتكون من 15 حلقة، ويجمع نخبة كبيرة من نجوم الفن، في تجربة درامية تحمل العديد من الخطوط الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عز الدين كل من: هاني عادل، عماد زيادة، سوسن بدر، ريم البارودي، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.