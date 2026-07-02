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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة طالب أزهري في حادث أليم بالغربية

وفاة طالب ازهري بالغربية
وفاة طالب ازهري بالغربية
الغربية أحمد علي

نعت كلية القرآن الكريم وعلومه التابعة لجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا الطالب محمد سامى يوسف الحديدى المقيد بالفرقة الأولى بالكلية، بعد وفاته فى حادث أليم.

تفاصيل وفاة طالب ازهري 

وقالت الكلية فى بيان لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تتقدم كلية القرآن الكريم للقرءات وعلومه وجميع علماءها وأعضاء هيئة التدريس بأحر التعازى والمواساة لأسرة الفقيد الغالى داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع.

زملاءه ينعون رحيله 

وسادت حالة من الحزن والأسى بين زملاء الطالب الراحل، خاصة وأنه كان يتمتع بحسن السيرة وطيب السريرة والسمت الطيب، علاوة على حفظه للقرآن الكريم بالقراءات العشر.

اخبار محافظة الغربية وفاة طالب ازهري بكلية الشريعة القانون طنطا حادث سير

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