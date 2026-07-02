وفاة طالب أزهري في حادث أليم بالغربية

نعت كلية القرآن الكريم وعلومه التابعة لجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا الطالب محمد سامى يوسف الحديدى المقيد بالفرقة الأولى بالكلية، بعد وفاته فى حادث أليم.

تفاصيل وفاة طالب ازهري

وقالت الكلية فى بيان لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تتقدم كلية القرآن الكريم للقرءات وعلومه وجميع علماءها وأعضاء هيئة التدريس بأحر التعازى والمواساة لأسرة الفقيد الغالى داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع.

زملاءه ينعون رحيله

وسادت حالة من الحزن والأسى بين زملاء الطالب الراحل، خاصة وأنه كان يتمتع بحسن السيرة وطيب السريرة والسمت الطيب، علاوة على حفظه للقرآن الكريم بالقراءات العشر.