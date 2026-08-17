التعليم عن البكالوريا : الطالب يدرس 4 مواد بالصف الثاني الثانوي و3 في ثالثة

أكد أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن الطلاب يدرسون 4 مواد دراسية في الصف الثاني الثانوي داخل نظام البكالوريا.



وقال أكرم حسن في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :"في الصف الثاني الثانوي جميع الطلاب يدرسون 3 مواد أساسية وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى ويتوفر للطالب الاختيار من 4 مسارات وهم مسار الطب وعلوم الحياة ومسار الهندسة وعلوم الحاسب ومسار الأعمال ومسار الأداب والفنون".

وتابع اكرم حسن :" في الصف الثالث بنظام البكالوريا يدرس الطالب مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية مهمة لا تضاف للمجموع ولكن يجب ان يتخطى مجموع الطالب فيها 70 % بنظام البكالوريا ".

واكمل اكرم حسن :" مجموع المواد التي يدرسها الطالب في الصف الثالث الثانوي بنظام البكالوريا 3 مواد فقط ".

