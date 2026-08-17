تطور عمراني.. اتحاد الغرف السياحية: أكثر من 12 الف غرفة فندقية في الساحل الشمالي

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أنه هناك تطور عمراني كبير في الساحل الشمالي بأكمله وحتى رأس الحكمة .



وقال إيهاب عبد العال في حواره على قناة " المحور"، :" هناك فنادق عالمية اتجهت لفتح فروع لها في الساحل الشمالي ".

واكمل إيهاب عبد العال:" الغرف الفندقية في الساحل الشمالي وصلت لـأكثر من 12 ألف غرفة فندقية بالإضافة إلى الوحدات الفندقية بنظام الفلل والشقق ".

ولفت إيهاب عبد العال :" هناك رحلات جوية تصل بشكل مباشر من روسيا إلى العلمين والساحل الشمالي وهذا الامر يسهم في زيادة الرواج السياحي في الساحل المشالي ".

ولفت إيهاب عبد العال :" الساحل الشمالي يشهد تطور ملحوظ في قطاع السياحة والتطوير العمراني ".

