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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطور عمراني.. اتحاد الغرف السياحية: أكثر من 12 الف غرفة فندقية في الساحل الشمالي

الساحلتو الشمالي
الساحلتو الشمالي
هاني حسين

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أنه هناك تطور عمراني كبير في الساحل الشمالي بأكمله وحتى رأس الحكمة .


وقال إيهاب عبد العال  في حواره على  قناة " المحور"، :"  هناك فنادق عالمية اتجهت لفتح فروع لها في الساحل الشمالي ".

واكمل إيهاب عبد العال:" الغرف الفندقية في الساحل الشمالي وصلت لـأكثر من 12 ألف غرفة فندقية بالإضافة إلى الوحدات الفندقية بنظام الفلل والشقق ".

ولفت إيهاب عبد العال :" هناك رحلات جوية تصل بشكل مباشر من روسيا إلى العلمين والساحل الشمالي وهذا الامر يسهم في زيادة الرواج السياحي في الساحل المشالي ".

ولفت إيهاب عبد العال :"  الساحل الشمالي يشهد تطور ملحوظ في قطاع السياحة والتطوير العمراني  ". 
 

الساحل الساحل الشمالي غرف فندقية مصر السياحة

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