برلماني: ربط العلمين بموسكو يعزز مكانة الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية

أكد أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة «إير كايرو» من مطار العلمين الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو، يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة السياحة المصرية، ويعكس تنامي أهمية مدينة العلمين والساحل الشمالي كمقصد سياحي قادر على جذب الزائرين من مختلف الأسواق الدولية.

افتتاح خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو

وقال «حافظ» إن افتتاح خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو لا يمثل مجرد إضافة إلى شبكة الرحلات الجوية، لكنه يحمل دلالات اقتصادية وسياحية مهمة، في مقدمتها تسهيل وصول السائحين الروس إلى الساحل الشمالي، وفتح آفاق جديدة أمام تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية والفندقية بالمنطقة، بما ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات النقل والضيافة والمطاعم والخدمات والترفيه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرحلة الأولى التي حملت 176 راكبًا تؤكد وجود طلب حقيقي على المقاصد السياحية المصرية، وتكشف عن فرص واعدة يمكن البناء عليها من خلال التوسع في الربط الجوي المباشر بين مطار العلمين والأسواق السياحية الكبرى، مؤكدًا أن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل أحد أهم عوامل زيادة أعداد السائحين وتعزيز قدرة القطاع السياحي على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تطور عمراني وسياحي واستثماري

وأشار «حافظ» إلى أن ما تشهده مدينة العلمين من تطور عمراني وسياحي واستثماري يؤكد نجاح الرؤية المصرية في تحويل الساحل الشمالي من منطقة موسمية إلى وجهة متكاملة قادرة على استقبال الزائرين والاستثمارات على مدار العام، لافتًا إلى أن دعم شبكة الطيران الدولية للمطار يمثل عنصرًا حاسمًا في ترسيخ هذه المكانة.

وشدد حافظ على ضرورة مواصلة جهود الدولة في جذب المزيد من شركات الطيران وفتح خطوط مباشرة مع مدن وعواصم جديدة، بالتوازي مع تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين، بما يعزز تنافسية مطار العلمين الدولي ويجعله نقطة اتصال رئيسية بين الساحل الشمالي والأسواق السياحية العالمية.

وأكد أن التوسع في الربط الجوي المباشر من شأنه أن يضاعف الاستفادة الاقتصادية من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها العلمين والساحل الشمالي، ويدعم جهود الدولة في زيادة الإيرادات السياحية وتعظيم موارد النقد الأجنبي، بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.