منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

قبل أن تبحث السينما المصرية عن بطلها الجديد في الشارع، أو المقهى، أو زحام المواصلات، يمكنها أن تقترب من باب مغلق في شقة عادية؛ خلف هذا الباب شاب يضع سماعة في أذنه، يحدق في شاشة مضيئة، ويدير يوماً كاملاً من فوق كرسي واحد.

في البيوت المصرية، اتسعت الغرفة الصغيرة حتى صارت عالمًا كاملًا؛ مكتبًا، ومكانًا للعمل، وشاشة مفتوحة على الخارج، ومساحة من العزلة المختارة. داخلها يعمل الشاب، يتعلم، يراقب العالم، يرد على عميل، يسلم مشروعًا، ويتابع حياة الآخرين من ضوء أزرق ينعكس على وجهه.

يصلح هذا المشهد كبداية لسينما مصرية معاصرة؛ بطل يخوض معاركه داخل مساحة محدودة، وتتشكل حياته عبر شاشة. الأحداث هادئة ويومية؛ تظهر في قدرته على الاستمرار، وفي محاولته حماية توازنه وسط بيت يحبه، وشارع يرهقه، وعالم افتراضي يطالبه بالحضور الدائم.

للعزلة في مصر طابع شديد الخصوصية؛ فهي تحدث داخل مجتمع يحب "اللمة"، ويمارس القرب أحياناً كنوع من الرقابة العاطفية. ومع تغير شكل العمل، صارت الغرفة ملاذاً اقتصادياً ونفسياً لجيل يوازن بين الطموح والإرهاق؛ فالخروج من البيت يحتاج مالاً وطاقة، والمقابلات الاجتماعية تفتح أبواب المقارنة، والعمل من البيت جعل الكرسي الواحد شاهداً على النجاح والقلق معاً.

من هنا يظهر هذا البطل؛ شاب تراه عائلته جالساً أمام اللابتوب، بينما يترك يومه الطويل أثره على ملامحه في صورة صمت ممتد.

تبدأ الدراما من بيت مصري عادي، وأسرة تحب ابنها بطريقة طبيعية. أم تطرق الباب بدافع القلق، وأب يحاول فهم عمل يجري من المنزل، أخ يحول العزلة إلى مادة للسخرية، وخالة تقرأ الهدوء كعلامة تستدعي النصيحة. كل شخصية تتحرك من منطق مألوف، فيتحول البيت إلى مساحة صراع ناعم، محكوم بالحب والضغط في الوقت نفسه.

يدور الصراع هنا بين تصورين للحياة. جيل ربط العمل بالخروج اليومي والعودة في آخر النهار، وجيل صار عمله يسكن معه في المكان نفسه الذي يأكل فيه وينام ويقلق. الباب المغلق يصبح رمزًا شديد القوة؛ فاصلًا رقيقًا بين رغبة العائلة في الاطمئنان، وحاجة الفرد إلى مساحة يحمي فيها طاقته وحقه في الهدوء.

ومن هذه النقطة يظهر التحدي الفني. السينما المصرية اعتادت الحركة في الشارع والمقهى والفرح والحارة والبيت المزدحم، بينما تنتقل الحركة هنا إلى الداخل.

بصريًا، تمتلك هذه الحكاية جمالياتها الخاصة؛ ضوء الشاشة على الوجه، زر الراوتر في الظلام، انعكاس النيون على النظارة، ستارة نصف مفتوحة، مكتب مزدحم، كوب قهوة بارد، مروحة تدور بصوت ثابت، وسلك شاحن متشابك قرب الكرسي. التفاصيل الصغيرة تكشف الحالة النفسية بوضوح أكبر من أي شرح مباشر. أما الصوت، فيحمل الخارج إلى الداخل؛ أذان بعيد، بائع ينادي، موتوسيكل دليفري، مباراة في شقة مجاورة، أم تنادي من المطبخ. العالم حاضر بالصوت، والبطل حاضر بالصمت.

يحتاج هذا البطل معالجة رحيمة وذكية؛ فهو شاب عادي، يحمل قلق جيله، قوته في تناقضه الإنساني؛ يريد الناس ويتعب منهم، يحب البيت ويضيق به، ينجح في عمل عالمي ويعجز عن شرح وظيفته لجدته أو أسرته. لطالما بحثت السينما عن بطلها في لحظات الصدام المباشر، أو داخل موقف أخلاقي واضح تتواجه فيه الطيبة مع الشر، أما هذا النموذج فيتحرك في مساحة أضيق وأكثر التباساً، وتأتي قيمته الدرامية من كونه مألوفاً إلى حد أن كثيرين يمرون به دون انتباه.

والسينما المصرية تعرف قوة المساحة الضيقة منذ زمن؛ ففي «بين السما والأرض» اجتمع الغرباء داخل أسانسير عالق، وفي «اشتباك» تحولت عربة الترحيلات إلى عالم مضغوط يكشف توتر المجتمع. في تلك النماذج، صنعت المساحة المغلقة سجناً إجبارياً يدفع الشخصيات للانكشاف تحت ضغط المكان، واليوم، تحمل الغرفة المغلقة معنى مختلفاً؛ إنها اختيار نجاة، مساحة يلوذ بها الشاب من ضجيج الخارج، ويعيد داخلها ترتيب علاقته بالعالم على مقاس طاقته.

من هنا تولد إضافة مختلفة إلى وعي السينما المصرية؛ بطولة تنتقل من صخب المواجهة في الشارع إلى صمود صامت خلف الباب، حيث يصبح الحفاظ على السلام النفسي فعل مقاومة، وتتحول النجاة اليومية إلى ذروة درامية. خلف هذه الأبواب الهادئة تتشكل علاقات، وتنتهي أحلام، وتبدأ مشاريع، وتتراكم مخاوف.

هنا تملك السينما فرصة لالتقاط بطل معاصر يعيش في قلب المجتمع، ويحتاج إلى مسافة آمنة منه؛ بطل يقاوم بطريقته الخاصة أمام شاشة مضيئة، باحثاً عن السلام بأقل خسائر ممكنة.

وفي النهاية، يستحق بطل السينما المصرية الجديد عيناً سينمائية تعرف كيف ترى ما يحدث خلف باب شبه مغلق؛ هناك، أمام ضوء أزرق وكرسي واحد، تدور معركة صامتة تخص جيلاً كاملاً، وهي في جوهرها "معركة النجاة من العالم دون مغادرة الغرفة."