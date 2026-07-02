قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى ثمن النهائي بثنائية أمام البوسنة والهرسك
الهجمات متواصلة.. ضربة روسية تؤدي إلى انهيار جزئي لمبنى سكني في أوكرانيا
أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس
الدينار يتراجع دون 160 جنيها.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
ضمن خطتها التوسعية عالميًا.. "مصر للطيران" تشارك في معرض «China Air Cargo Logistics 2026» بشنغهاي
انفجار ماسورة مياه يغرق عشرات المنازل في قرية بقليوب.. والأهالي يستغيثون
كسب مليار دولار.. ترامب يدافع عن أرباحه الضخمة من العملات المشفرة
اللي ييجي على المغرب ما يكسبش.. تعليق غير متوقع من الغندور على هزيمة السنغال
كأس العالم 2026.. الولايات المتحدة تتقدم على البوسنة بهدف في الشوط الأول
منتخب مصر يواصل تدريباته في سبوكين.. ويتوجه إلى دالاس استعدادا لأستراليا
بولندا تستنفر مقاتلاتها مع تصاعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

عاودت أسعار الدواجن للهبوط مرة أخري بعد ارتفاعات طفيفة  طالت أسعار الفراخ خلال الأيام القلية الماضية  وذلك بالتزامن  مع هبوط أسعار البيض بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   58جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  62جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 73جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 43 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  75 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات  وتصل للمستهلك 87جنيهًا.

كذلك انخفضت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  112جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 160و 180جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 100 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70جملة لتصل للمستهلك بسعر 90جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 85جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.


وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الخسائر المتزايدة، من خلال شراء فائض الإنتاج من السوق وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن في الأسعار ويحافظ على استمرار المنتجين.

وقال الزيني خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إن الدولة تلجأ إلى الاستيراد عند حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار، ومن المنطقي أن تتدخل أيضًا عند وجود فائض كبير في الإنتاج، مضيفًا: "كما نستورد وقت الأزمات، يجب أن تشتري الدولة من المنتج المحلي عندما ينهار السعر، حتى لا يتكبد المربون خسائر فادحة، ثم نجد أنفسنا بعد أشهر أمام نقص في الإنتاج واضطرار للاستيراد مرة أخرى".

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن شراء كميات من الإنتاج المحلي خلال فترات الوفرة سيضمن استقرار السوق، ويحافظ على استمرارية دورة الإنتاج، ويمنع خروج المربين من المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا النهج مطبق في العديد من الدول للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.

وأكد أن الحل كان يتمثل في التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الكميات المصدرة، خاصة أن ملف تصدير الدواجن ظل مطروحًا منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن الإجراءات لم تواكب الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى تخمة في الأسواق وانهيار الأسعار.
وأضاف أن صناعة الدواجن تحتاج إلى قرارات تنفيذية عاجلة وليست إلى مزيد من الاجتماعات، مؤكدًا أن استمرار خسائر المنتجين سيؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من المربين من السوق، وهو ما يهدد استقرار صناعة تمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ البيض المزرعة سعر كيلو الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي يثق في المشاركة بدوري الأبطال.. و25 يوليو يوم الحسم

الأهلي

6 لاعبين في صفقة واحدة.. عرض تبادلي ضخم بين الأهلي والمصري على طاولة الحسم

المتهمين

القبض على 3 سيدات أجنبيات لإدارتهن شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد |صور

ترشيحاتنا

امرأة تنجب في الستين

أنجبت في الستين.. امرأة مسنة تشعل السوشيال ميديا

الملوخية

بطعم احترافي.. طريقة عمل الملوخية

الأرق

من أحدث الطرق .. اكتشف العلاج السلوكي المعرفي

بالصور

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد