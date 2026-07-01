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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

عودة مره اخرى لملوك وملكات الأسرة السادس عشر فى مصر الفرعونية القديمة بعد أن انتقلنا للأسرة الثالثة عشر بشكل مؤقت من أجل سرد السيرة الذاتية للملك نفر حتب الأول وبعد العودة وقع الأختيار على الملك نفر حتب الثالث  لتكتمل سلسلة السرد الذاتية لهؤلاء الملوك العظماء فى تاريخ مصر الفرعونية.
الملك نفر حتب الثالث هو حاكم مصري من ملوك الأسرة السادسة عشر في طيبة وهى الأقصر حالياً خلال فترة الانتقال الثانية.في مصر القديمة، وكان من المعروف وبطبيعة الحال أن لكل فرعون خمسة ألقاب ملكية رئيسية تُعرف بـ (الأسرة التتويجية)، وقد عُرف هذا الملك باللقبين اسم التتويج (اسم العرش): سخم رع سانخ تاوي ويعني: (القوي هو رع، الذي يُثبت الأرضين).
أما بالنسبة لاسم الميلاد (الاسم الشخصي): نفر حتب  ويعني: (الجمال والسلام و الكمال راضٍ).
كان الملك نفر حتب الثالث هو  الحاكم الثالث أو الرابع للأسرة السادسة عشرة في طيبة ، وقد حكم بعد سوبك حتب الثامن وفقًا لعالمي المصريات كيم ريهولت وداريل بيكر. 
و يُنسب إليه حكم لمدة عام واحد في مدونة تورينو ، ويُعرف بشكل أساسي من خلال لوحة واحدة من طيبة. 
و في دراسة سابقة، أرّخ يورغن فون بيكيراث حكم نفر حتب الثالث إلى نهاية الأسرة الثالثة عشرة .

ويصف الملك نفر حتب الثالث طيبة مرارًا وتكرارًا بأنها "مدينتي" ويشيد بنفسه باعتباره "دليل طيبة المنتصرة" .

و يفسّر العالم  ريهولت هذا التركيز على طيبة على أنه دليل على أن نفر حتب الثالث حكم منطقة طيبة حصراً. إضافةً إلى ذلك، يُشير بيكر إلى الغياب التام لأي شهادات معاصرة لملوك الأسرة السادسة عشرة (باستثناء بيبيانخ ونبري راو الأول ) خارج نطاق  يمتد على مسافة 200 كيلومتر من وادي النيل الذي يضم طيبة، من هو في الشمال إلى إدفو في الجنوب. 
ويتعزز هذا الاستنتاج بأن نفر حتب الثالث لم يحكم سوى منطقة طيبة، من خلال لوحة تذكارية لخليفة نفر حتب، شانخن رع منتو حتبي، حيث يقول منتو حتبي: "أنا ملك طيبة، هذه مدينتي" .

و يذكر كتاب "قائمة ملوك تورين  " الملك المزدوج سخمرا حكم  سنة واحدة ... "، والذي يُعرف عادةً باسم سخمرا سنختاوي نفر حتب الثالث.
و في لوحته الطيبانية، يؤكد الملك نفر حتب الثالث على دوره كمُعيل لشعبه، قائلاً: "هو من يُغذي مدينته وينقذها من المجاعة" . 
وهذا، إلى جانب اسمه الملكي سخم رع سنختاوي، أي " قوة رع الذي يُغذي الأرضين"، يُعدّ دليلاً قوياً على أن صعيد مصر عانى من المجاعات خلال أواخر الأسرة السادسة عشرة. 
وقد اتخذ ملك آخر من تلك الفترة، سنوسرت الرابع ، اسماً ملكياً مشابهاً.

انخرط نفر حتب الثالث بلا شك في حرب دفاعية ضد أسرة الهكسوس الخامسة عشرة ، والتي ستطيح في نهاية المطاف بدولة الأسرة السادسة عشرة. يمتدح نفر حتب نفسه على لوحته قائلاً: "هو الذي أعاد بناء مدينته بعد أن غرقت في صراع مع الأجانب ". 
يُعتقد أن هذه اللوحة تحتوي على أقدم ذكر معروف لتاج خيبرش . 
ويُقال إن نفر حتب "مُتزيّن بخيبرش، الصورة الحية لرع ، سيد الرعب". 
ولأسباب لا تزال غامضة، يُشار إلى نفر حتب الثالث على اللوحة أيضًا بلقب "إيخيرنوفرت" المكتوب داخل خرطوشة .

الملك نفر حتب الملك نفر حتب الثالث طيبة مصر القديمة

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