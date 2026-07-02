أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2027 في السعودية | صور

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو X5 موديل 2027 ، وتنتمي X5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين ديناميكية السيارات الرياضية، وعملية السيارات الـ SUV ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

مواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، واجهة أمامية أكثر نظافة وانسيابية، وبها شبك أمامي مدمج ضمن واجهة سوداء ممتدة، وبها توقيع ضوئي جديد يعتمد على عناصر إضاءة مزدوجة على شكل X تجمع بين المصابيح الرئيسية والإشارات والإضاءة النهارية في وحدة واحدة.

بي ام دبليو X5 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بها، خطوط أكثر حدة، ومقابض أبواب مدمجة داخل الأعمدة الجانبية، وبها أقواس عجلات بارزة تضيف حضور أقوى للسيارة، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، وبها مصابيح LED نحيفة وعريضة تمتد أفقياً مع استمرار نمط الإضاءة المزدوجة المستوحى من شكل X، وبها كسوات من الحجر الطبيعي الحقيقي ضمن حزمة جمالية خاصة، وبها عناصر زجاجية لمحدد ناقل الحركة وأزرار التحكم الرئيسية .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027، إضاءة محيطية مضيئة بعرض لوحة القيادة بالكامل، وبها سقف بانوراما زجاجي ضخم يغطي مساحة تبلغ 2.6 متر مربع تقريباً، وبها نظام BMW Panoramic iDrive الأحدث، والذي يعتمد على شاشة وسطية ضخمة مقاس 17.9 بوصه، وبها شاشة معلومات ممتدة أسفل الزجاج الأمامي بعرض المقصورة، وبها شاشة عرض أمامية ثلاثية الأبعاد، وبها شاشة إضافية للراكب الأمامي مقاس 14.6 بوصه .

محرك بي ام دبليو X5 موديل 2027

بي ام دبليو X5 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بجانب نظام هايبرد خفيف 48 فولت، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 580 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

ويوجد من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي بقوة 197 حصان، وتنتج قوة إجمالية 490 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو X5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 267 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 296 ألف ريال سعودي .