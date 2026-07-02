قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميرنا وليد : الغناء مش شغلتي ولكنه هواية l خاص
إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل
تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا بالمونديال
وفاة طالب أزهري في حادث أليم بالغربية
محافظ بنك إنجلترا : خفض أسعار الفائدة مستبعد تماماً في الوقت الراهن
هل ضياع ورقة الامتحان يعني النجاح؟.. المحكمة الإدارية العليا تجيب
الكيميا والجغرافيا | تحرير 10محاضر غش لطلاب الثانوية العامة في قنا
اتهامات جديدة تلاحق ترامب بعد تحقيق 2.2 مليار دولار له وعائلته
5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل
وفاة مأمور مركز شرطة إدفو في حادث سير
الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة
التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2027 في السعودية | صور

بي ام دبليو X5 موديل 2027
بي ام دبليو X5 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو X5 موديل 2027 ، وتنتمي X5  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع بين ديناميكية السيارات الرياضية، وعملية السيارات الـ SUV ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

مواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، واجهة أمامية أكثر نظافة وانسيابية، وبها شبك أمامي مدمج ضمن واجهة سوداء ممتدة، وبها توقيع ضوئي جديد يعتمد على عناصر إضاءة مزدوجة على شكل X تجمع بين المصابيح الرئيسية والإشارات والإضاءة النهارية في وحدة واحدة.

بي ام دبليو X5 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 بها، خطوط أكثر حدة، ومقابض أبواب مدمجة داخل الأعمدة الجانبية، وبها أقواس عجلات بارزة تضيف حضور أقوى للسيارة، وبها عجلات مقاس 21 بوصه، وبها مصابيح LED نحيفة وعريضة تمتد أفقياً مع استمرار نمط الإضاءة المزدوجة المستوحى من شكل X، وبها كسوات من الحجر الطبيعي الحقيقي ضمن حزمة جمالية خاصة، وبها عناصر زجاجية لمحدد ناقل الحركة وأزرار التحكم الرئيسية .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027، إضاءة محيطية مضيئة بعرض لوحة القيادة بالكامل، وبها سقف بانوراما زجاجي ضخم يغطي مساحة تبلغ 2.6 متر مربع تقريباً، وبها نظام BMW Panoramic iDrive الأحدث، والذي يعتمد على شاشة وسطية ضخمة مقاس 17.9 بوصه، وبها شاشة معلومات ممتدة أسفل الزجاج الأمامي بعرض المقصورة، وبها شاشة عرض أمامية ثلاثية الأبعاد، وبها شاشة إضافية للراكب الأمامي مقاس 14.6 بوصه .

محرك بي ام دبليو X5 موديل 2027

بي ام دبليو X5 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بجانب نظام هايبرد خفيف 48 فولت، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 580 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

ويوجد من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي بقوة 197 حصان، وتنتج قوة إجمالية 490 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو X5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 267 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 296 ألف ريال سعودي .

السيارات الـ SUV الرياضية بي ام دبليو X5 موديل 2027 X5 موديل 2027 مواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2027 محرك بي ام دبليو X5 موديل 2027 محرك بي ام دبليو X5 سعر بي ام دبليو X5 موديل 2027 سعر بي ام دبليو X5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

صورة أرشيفية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 .. مدرس يؤكد: تقيل وعايز نفس طويل

ترشيحاتنا

النجمة الأمريكية جينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون تستمتع بعطلتها الصيفية مع جيم كيرتس.. لقطات رومانسية تخطف الأنظار

الآن يغنون ثانية

«مش علي بابا» و«الآن يغنون ثانية» على مسرحي روض الفرج والسامر اليوم في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

فصل الفلكلور

أمسية من الفلكور المصرى لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير

بالصور

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد