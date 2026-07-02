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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. بيجو 2008 و جيتور تى 2 موديل 2027

بيجو 2008 و جيتور تى 2 موديل 2027
بيجو 2008 و جيتور تى 2 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بيجو 2008 و جيتور تى 2 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بيجو 2008 موديل 2027

بيجو 2008 موديل 2027

زودت سيارة بيجو 2008 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بيجو 2008 موديل 2027

بيجو 2008 موديل 2027

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بيجو 2008 موديل 2027

بيجو 2008 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيتور تى 2 موديل 2027

 جيتور تى 2 موديل 2027

تحتوي سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك جيتور تى 2 موديل 2027

 جيتور تى 2 موديل 2027

قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 70 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور تى 2 موديل 2027

 جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

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