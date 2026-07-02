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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي أي سي امباو 2027 تباع بهذه المواصفات

جي أي سي امباو موديل 2027 
جي أي سي امباو موديل 2027 
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 ساوايست اس 05 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جي أي سي امباو موديل 2027  ، وتنتمي أي سي لفئة السيارات السيدان .

أبعاد جي أي سي امباو موديل 2027 

جي أي سي امباو موديل 2027 

تأتى سيارة جي أي سي امباو موديل 2027  في سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1432 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2730 مم .

محرك جي أي سي امباو موديل 2027 

جي أي سي امباو موديل 2027 

تستمد سيارة جي أي سي امباو موديل 2027  قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جي أي سي امباو موديل 2027 

زودت سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

جي أي سي امباو موديل 2027 

مواصفات جي أي سي امباو موديل 2027 

تحتوي سيارة جي أي سي امباو موديل 2027  علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، ونوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

جي أي سي امباو موديل 2027 

سعر جي أي سي امباو موديل 2027 

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027  تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

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