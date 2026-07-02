رام 1500 باك كنتري 2027 بمحرك 8 سلندر

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام 1500 باك كنتري موديل 2027، وتنتمي 1500 باك لفئة السيارات البيك أب، وتجمع بين القوة والاعتمادية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، شيفروليه سيلفرادو، وفورد F-150.

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

مواصفات رام 1500 باك كنتري موديل 2027

زودت سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط قوية، وزخارف سوداء تضيف لمسة رياضية، وبها واجهة أمامية مزودة بخطافات سحب بارزة وصفائح حماية أسفل الهيكل، وبها إطارات فالكن وايلدبيك مقاس 32 بوصة تمنحها حضور مميز على الطرق الوعرة، وبها فتحة سقف بانوراما .

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بها، مقاعد مريحة، وخامات متينة تناسب الاستخدام القاسي، وبها شاشة تعمل باللمس ضخمة مقاس 14.5 بوصة، ونظام صوت Harman/Kardon مكون من 19 سماعة، وتنجيد جلدي بخياطة حمراء تضيف لمسة راقية.

محرك رام 1500 باك كنتري موديل 2027

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

زودت سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 469 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 169 كم/ساعة .

سعر رام 1500 باك كنتري موديل 2027

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 241 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 287 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

تأسست رام كعلامة تجارية مستقلة عام 2010 لتتخصص في إنتاج شاحنات البيك أب والمركبات التجارية، وقبل هذا الانفصال كانت تعرف تاريخياً باسم "دودج رام"، وطرحتها لأول مرة شركة كرايسلر عام 1981، وتشتهر الشركة اليوم بجمعها بين القوة والقدرات الفائقة للعمل الشاق.