قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح جاهز... شبانة يكشف عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة أستراليا
السفير علاء يوسف: فعاليات «الاستعلامات» بالمحافظات أبرزت وعي المصريين بإنجازات ثورة 30 يونيو
مقتل شخص في هجوم روسي واسع على كييف وأضرار كبيرة بالمباني السكنية
لعنة الميراث.. إنهاء حياة شخص على يد شقيقه وإصابة نجله في ملوي بالمنيا
الولايات المتحدة تحسم التأهل إلى ثمن النهائي بثنائية أمام البوسنة والهرسك
الهجمات متواصلة.. ضربة روسية تؤدي إلى انهيار جزئي لمبنى سكني في أوكرانيا
أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس
الدينار يتراجع دون 160 جنيها.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
ضمن خطتها التوسعية عالميًا.. "مصر للطيران" تشارك في معرض «China Air Cargo Logistics 2026» بشنغهاي
انفجار ماسورة مياه يغرق عشرات المنازل في قرية بقليوب.. والأهالي يستغيثون
كسب مليار دولار.. ترامب يدافع عن أرباحه الضخمة من العملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رام 1500 باك كنتري 2027 بمحرك 8 سلندر

رام 1500 باك كنتري موديل 2027
رام 1500 باك كنتري موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام 1500 باك كنتري موديل 2027، وتنتمي 1500 باك لفئة السيارات البيك أب، وتجمع بين القوة والاعتمادية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، شيفروليه سيلفرادو، وفورد F-150.

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

مواصفات رام 1500 باك كنتري موديل 2027

زودت سيارة  رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط قوية، وزخارف سوداء تضيف لمسة رياضية، وبها واجهة أمامية مزودة بخطافات سحب بارزة وصفائح حماية أسفل الهيكل، وبها إطارات فالكن وايلدبيك مقاس 32 بوصة تمنحها حضور مميز على الطرق الوعرة، وبها فتحة سقف بانوراما .

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بها، مقاعد مريحة، وخامات متينة تناسب الاستخدام القاسي، وبها شاشة تعمل باللمس ضخمة مقاس 14.5 بوصة، ونظام صوت Harman/Kardon مكون من 19 سماعة، وتنجيد جلدي بخياطة حمراء تضيف لمسة راقية.

محرك رام 1500 باك كنتري موديل 2027

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

زودت سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 469 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 169 كم/ساعة .

سعر رام 1500 باك كنتري موديل 2027

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 241 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رام 1500 باك كنتري موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 287 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

رام 1500 باك كنتري موديل 2027

تأسست رام كعلامة تجارية مستقلة عام 2010 لتتخصص في إنتاج شاحنات البيك أب والمركبات التجارية، وقبل هذا الانفصال كانت تعرف تاريخياً باسم "دودج رام"، وطرحتها لأول مرة شركة كرايسلر عام 1981، وتشتهر الشركة اليوم بجمعها بين القوة والقدرات الفائقة للعمل الشاق.

السيارات البيك أب شيفروليه سيلفرادو فورد F 150 رام 1500 باك كنتري موديل 2027 باك كنتري موديل 2027 مواصفات رام 1500 باك كنتري محرك رام 1500 باك كنتري موديل 2027 سعر رام 1500 باك كنتري موديل 2027 سعر رام 1500 باك كنتري

ترشيحاتنا

هاني فرحات

هاني فرحات: أنغام كانت بتتحارب من الموسيقيين اللي بيشتغلوا معاها

خلي بالك من نفسك

متحمسة أتفرج.. مي عمر تهنئ ياسمين عبد العزيز السقا قبل عرض فيلمهما الجديد

ثقافة الإسكندرية

ثقافة الإسكندرية تنظم ملتقى “دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل” بالأنفوشي

بالصور

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد